Aside karşı dayanıklı telefon Doogee S88 Pro tanıtıldı

Doogee, az bilinen Çinli akıllı telefon markalarından biri. Şirket uzun süredir arazi kullanımı için sağlamlaştırılmış cihazlar üretiyor. En yeni akıllı telefonu ise Doogee S88 Pro.

Doogee S88 Pro, tüm baskı, giriş ve darbelere dayanacak şekilde üretildi P68 ve IP69K standartlarına uygun olan telefon, 1.5 metre derinlikte 2 saat; 1 metrede ise bütün gün çalışabiliyor.

Doogee S88 Pro, kavurucu güneşte veya asidik ortamda dayanıklılık sağlarken, 4 saat boyunca -55 C°'ye kadar aşırı soğuğa da direnç gösterebiliyor. Asidik ortamlara karşı koruma 4.17 PH değerinde derecelendirilmiş.

Beklendiği gibi, Doogee S88 Pro tank gibi bir telefon olsa da gerçek teknik donanımı premium olmaktan uzak. Telefon, 6.3 inç FHD + ekran, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. MediaTek Helio P70 işlemciye 10.000 mAh batarya güç sağlıyor. Telefonun arkasında 21 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı ve 8 MP derinlik sensörü yer alıyor. 16 MP selfie kamera ise ön kısma yerleştirilmiş.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkan ve 372 gramlık bir ağırlığında olan Doogee S88 Pro, 250 dolar fiyat etiketine sahip.



