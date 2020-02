Tadına bayılacağınız aside tatlısı tarifi evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir tatlı tarifi. Eğer aside tatlısı tarifi arıyor yada aside tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız "aside tatlısı tarifi, aside tatlısı nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Aside tatlısı tarifi

Aside tatlısı malzemeleri

2 çay bardağı pekmez

2,5 su bardağı su

1 su bardağı un

Aside tatlısını süslemek için;

Ceviz

İsteğe bağlı aside tatlısı üzeri için;

Tavada eritilmiş tereyağı

Aside tatlısı yapılışı:

Tencereye suyu ve unu alın. Ocağın altını açmadan önce unu toparcık kalmayacak şekilde karıştırın. Daha sonra 1 çay bardağı pekmezi ilave edip karıştırın ve ocağın altını açın. Kaynamaya yakın 1 çay bardağı pekmez daha ekleyin. Kaynamaya başlayınca tabaklara ayırın. İsterseniz tavada eritilmiş tereyağını üzerine dökebilirsiniz. Üzerine robotta çekilmiş cevizleri ekleyip süsleyin.