Aşık Ali Nurşani, kanser tedavisi gören oğlu Engin Nurşani için geçtiğimiz aylarda gözyaşları içerisinde sevenlerinden yardım talebinde bulunmuştu.

Birçok isim, ünlü türkücüye yardım için seferber olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ali Nurşani ile görüşerek gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurmuştu.

Ancak Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani babasıyla ilgili şaşırtan bir iddiada bulundu.

"HASTALIĞIMI KULLANARAK SEVENLERİMİ DOLANDIRDI"

Engin Nurşani, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yazdı:

Merhaba değerli canlar ben Engin Nurşani, bir önceki paylaşımımda Sağlık Bakanlığı tedavimi üstlendi.

Benim haberim olmadan sözde hastalığımın tedavisi için gerekli parayı yardım kampanyası vedayanışma geceleri düzenleyerek toplayanlardan sizlere bahsetmiştim.

Üzülerek söylüyorum ki benim hastalığımı sevenlerimin de sevgisini kullanarak timsah gözyaşları dökerek, çektiği video İle her şeyimi verdim diyerek feryat eden yardım toplayan kişi benim öz mü öz Babam Aşık Ali Nurşani'dir. Bana bir baba olarak hiçbir şey yapmadı.

Gaziantep'te 2 katlı evi yanında tapusu onun üstüne. Benim arsam olmasına rağmen tedavi görebilmem için baba olarak hiçbir şey yapmamıştır.

Hepinizi, bütün sevenlerimi sahte gözyaşları ile kandırmıştır. Beni kanser hastalığı yıkamaz diye düşünürken babam yaptığı bu ayıp ile sevenlerimin 5 lirasına göz diktiği için yıkıldım.

Yardım kampanyası yok dememe rağmen benim hastalığımı kullanıp fırsata çevirdi. Hem benim sağlığımı hem sevenlerimin sevgisini dolandırdı.

Bir çok kez uyarmamıza rağmen anneme, kız kardeşime, eşime ve bana attığı o İğrenç mesajlarla kendi amacını açıkca belli etti.

Sahtekarlığına ortak edebilecek hiç kimse yok, asla İnanmayın.

Kendisi de kanser hastalığı ile mücadele ederken ben ve ailem onu dolandırmak yerine her zaman yanında olduk.

2003 Yılından beri çıkardığım albümünün tüm gelirini kendisine veriyordum kanser hastası olduğu için.

Aynı duruma şimdi ben düştüm. Ödül olarak beni reddettin. Elimde anneme, eşime, bana yolladığı hakaret ve küfür içerikli mesajlarım var. Yaklaşık 3 Aydır hastanede tedavim sürüyor. Bir kere bile ziyaretime gelmedi.

Artık bu saatten sonra da gelmesin. Benim dolandırıcı bir babam olamaz.

Aşık Ali Nurşani senin sözde milyonlarca sevenin vardı, Değer miydi? Beni, hastalığımı bu kirli oyununa alet ettin.

Sevenlerime ve sağlığıma olan borcum için hukuki süreç başlatacağım.





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