Aşık Veysel 125 yaşında: Veysel Şatıroğlu hakkında az bilinenler Veysel Şatıroğlu ya da daha çok bilinen ismiyle Aşık Veysel... Bugün onun 125. yaş günü. O, âşık geleneğinin en çok bilinen ismi belki de. 125. yaşına özel, Aşık Veysel hakkında az bilinenler...