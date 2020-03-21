Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 47'nci yılında, doğum yeri Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendiYeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sınırlı sayıda katılımcı, aralarında birer metre mesafe bırakmaya özen gösterdi. Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, AA muhabirine, Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "İnsan sevdasının yanı sıra doğa aşığı, toprak dostu, birlik ve beraberlik sembolü büyük ozan Aşık Veysel'i, 'sadık yarim' dediği kara toprakla buluşmasının 47. yılında saygıyla ve rahmetle anıyorum." dedi. Aşık Veysel'in torunu Cevriye Keçeci de anma programına katılanlara teşekkür ederek, "Çok duygulandım, çok mutlu oldum. Onur verici bir şey, dedem için de kendimiz için de çok mutlu oldum." diye konuştu.

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