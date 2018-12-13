Aşıklar aynı karede

Mert Yazıcıoğlu’nun sevgilisi Afra Saraçoğlu ile Miray Daner’in sevgilisi Kubilay Aka’nın başrolleri paylaştığı ‘Aşk Bu Mu?’ filminin dün Akmerkez’deki galasında buluşan genç yıldızlar ilk kez birlikte fotoğraf paylaştılar.

Yeni neslin gözde dört oyuncusunun fotoğrafı kısa sürede büyük beğeni aldı.

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nun ilişkisi geçen yaz çekilen ‘İyi Oyun’ filminin setinde, Miray Daner ile Kubilay Aka’nın ilişkisi de ‘Vatanım Sensin’ dizisinin setinde başlamıştı.