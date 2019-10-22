Aşıklar POSTA'da buluşuyor

Aşk doktoru Mehmet Coşkundeniz, köşesini size açıyor. Aşkını ilan etmek, özür dilemek, sevginizi haykırmak için bu fırsatı değerlendirin.

22 Ekim 2019, Salı 12:00
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Aşıklar POSTA'da buluşuyor

Aşkını ilan edemeyen platoniklere, "Mutluluğumuzu tüm Türkiye bilsin" diyenlere, özür dileyip yaptığı hatayı düzeltmek isteyenlere ve aşk yüzünden derde düşenlere müjde!


Mehmet Coşkundeniz köşesini size açıyor.


Bütün aşıklar POSTA'da buluşuyor.


Aşk doktoru Mehmet Coşkundeniz'e siz de mesajlarınızı gönderebilirsiniz:


WhatsApp hattı: 0530 919 0 275

E mail: mehmet.coskundeniz@posta.com.tr

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