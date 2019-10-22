Aşkını ilan edemeyen platoniklere, "Mutluluğumuzu tüm Türkiye bilsin" diyenlere, özür dileyip yaptığı hatayı düzeltmek isteyenlere ve aşk yüzünden derde düşenlere müjde!





Mehmet Coşkundeniz köşesini size açıyor.





Bütün aşıklar POSTA'da buluşuyor.





Aşk doktoru Mehmet Coşkundeniz'e siz de mesajlarınızı gönderebilirsiniz:





WhatsApp hattı: 0530 919 0 275

E mail: mehmet.coskundeniz@posta.com.tr