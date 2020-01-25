Aşıklar sözlerini tuttu

Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç geçen ay Miami’ye tatile gitti. Telefonla Berk’i arayıp “Berrak ile birlikte fotoğrafınızı gönderir misin?” dedim. Berk, “Berrak’ın ‘Biz Böyleyiz’ adlı sinema filmi 10 Ocak’ta vizyona girecek. Ajansı o güne kadar birlikte görünmemizi istemiyor. Film vizyona girdikten sonra bizi el ele göreceksiniz” demişti. Aşıklar, şu an İsviçre’de tatilde. Sarmaş dolaş ilk pozlarını da orada verdiler.

New York’ta sergi hazırlığı

P&G Art Gallery’nin sahibi Pırıl Güleşçi Arıkonmaz bugüne dek modern sanattan çağdaşa, resimden fotoğrafa, heykelden video art'a pek çok kuşaktan sanatçının farklı teknikte üretimlerini sanatseverlerle buluşturdu. İlkbaharda New York’ta sergi açacak olan Pırıl, orada yaşayan sıkı dostu Merve Gürsel ve Naciye Koçak ile buluşup sergi için ön çalışmalara başladı.

'Ahu benim ilham perim’

Dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu ile sıkı dostu Ahu Tuğbay’a bir davette rastladım. Atıl’a “Neler yapıyorsun?” diye sordum. Atıl, “2020 ilkbahar-yaz koleksiyonumu hazırlıyorum. Tasarımları ilk Ahu’ya giydiriyorum çünkü benim kıyafetlerimi en iyi o taşıyor. Ahu benim hem ilham perim hem de uğurum” dedi.



