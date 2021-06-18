Aşılama 40 milyona ulaşıyor! Sağlık Bakanlığı duyurdu

Aşılama çalışmaları koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda 1.5 milyonuncu doz aşının, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldığını ifade etti.

Koca, paylaşımında “Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795'ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek” ifadelerine yer verdi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 aşısı bilgilendirme platformunda yer alan bilgilere göre toplam 38.994.111 aşılama yapıldı.

Son bilgilere göre, 24.818.153 kişiye birinci doz, 14.175.958 kişiye ikinci doz aşı yapıldı.