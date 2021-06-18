Türkiye Aşılama 40 milyona ulaşıyor! Sağlık Bakanlığı duyurdu

Aşılama 40 milyona ulaşıyor! Sağlık Bakanlığı duyurdu

Türkiye

Aşılama 40 milyona ulaşıyor! Sağlık Bakanlığı duyurdu

Aşılama çalışmaları hızla devam ederken Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 aşısı bilgilendirme platformunda yer alan bilgilere göre toplam 38.994.111 aşı yapıldı.

18 Haziran 2021, Cuma 09:55 Son Güncelleme:
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Aşılama çalışmaları koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de hızla devam ediyor.  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda 1.5 milyonuncu doz aşının, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldığını ifade etti.

Koca, paylaşımında “Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795'ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek” ifadelerine yer verdi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 aşısı bilgilendirme platformunda yer alan bilgilere göre toplam 38.994.111 aşılama yapıldı.

Son bilgilere göre, 24.818.153 kişiye birinci doz, 14.175.958 kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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