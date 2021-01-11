2021'nin ilk kabine toplantısı bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs aşısının belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacağını bildirdi.







