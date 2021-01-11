Aşılama ne zaman başlayacak? Aşı takvimi belli oldu mu? Çin aşısı geldi mi?
Kabine toplantısı sona erdi. Vatandaşlar corona virüste aşılamanın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
11 Ocak 2021, Pazartesi 20:59 Son Güncelleme:
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2021'nin ilk kabine toplantısı bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs aşısının belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacağını bildirdi.