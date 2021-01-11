Türkiye Aşılama ne zaman başlayacak? Aşı takvimi belli oldu mu? Çin aşısı geldi mi?

Aşılama ne zaman başlayacak? Aşı takvimi belli oldu mu? Çin aşısı geldi mi?

Türkiye

Aşılama ne zaman başlayacak? Aşı takvimi belli oldu mu? Çin aşısı geldi mi?

Kabine toplantısı sona erdi. Vatandaşlar corona virüste aşılamanın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

11 Ocak 2021, Pazartesi 20:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

2021'nin ilk kabine toplantısı bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs aşısının belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

İlgili Haberler
Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Aşılama ne zaman başlıyor? Erdoğan'dan önemli açıklamalar11 Ocak corona tablosu



Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
'Ya kabul et ya da sil' tavrına tepki büyüyor! WhatsApp'tan kaçış hızlandı
Murat Gülderen
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Hakan Çelik
2020'yi zirvede tamamladı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
“Geri dönüş”
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ablacım size nasıl bir ‘ben’ lazımdı?
Şirin Sever
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Murat Çelik
Bir bilenden ABD analizi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kölecilerin bayrağıyla Senato’ya baskın...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 11 Ocak corona tablosu