BionTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, 30 milyonu Haziran sonuna kadar olmak üzere Eylül sonuna kadar Türkiye'ye toplam 120 milyon doz aşı vereceklerini duyurmuştu. Aşılama takvimi nasıl işleyecek? Yaş gruplarına göre aşılama nasıl yapılacak? Detayları CNN TÜRK Ankara muhabiri Serhat Dal aktardı.

Serhat Dal açıklamasında, "Türkiye 270 milyon dozluk aşı anlaşması yaptığını duyurdu. Bu rakam Türkiye nüfusunun 3 buçuk katına denk geliyor. Bu anlaşmalar ile birlikte aşılamada da yol haritası değişti. Aşılardan ilk etapta haziran ayında 30 milyon doz Biontech aşısı gelmesi bekleniyor. Son Bilim Kurulu toplantısına katılan Biontech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı. Toplamda 120 milyon doz aşının Türkiye'ye teslim edileceğini söyledi. Önümüzdeki aylık süreçte her ay 30'ar milyon doz olmak üzere aşı Türkiye'ye gelecek.

Böylece aşılama takvimi de işlemeye devam edecek. Şu an 55-60 yaş arası gruba aşılama yapılıyor. Şimdiye kadar da yaklaşık 28 milyon doz aşı yapıldı. Bundan sonraki süreçte aşılamanın haziran ayı içinde önce 50 daha sonra 45 ve haziran ayı sonuna kadar da 20 yaş ve üzeri kişilerin aşılama kapsamına alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması da yine bu yöndeydi. İlk etapta gelecek 30 milyon doz Biontech aşısı önemli. Aşılar geldikçe uygulanan yaş kategorisi de düşmeye devam edecek. 120 milyon dozun gelmesi ile birlikte uzmanların görüşüne artık koronavirüs ile mücadelede tünelden çıkılmış olacak. Bakan Koca da bu süreçte aşılamanın önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bakan Koca, salgından kurtulmak için aşı olunması gerektiğini de her ifadesinde dile getiriyor.

Sadece Biontech değil, Sinovac ve Sputnik aşılarının da ilerleyen dönemlerde Türkiye gelmesi ve aşı programına dahil olması bekleniyor" dedi.



