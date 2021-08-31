Aşılamada kritik haftalar! Yalnızca 5 il kalacak

Türkiye'de çift doz Kovid-19 aşısı olan kişi sayısı 36 milyonu aşarken illerin risk kategorileri de değişmeye devam ediyor. Hedef nüfusun yüzde 70'inden fazlası aşı olan 19 il iki hafta içinde orta riskten (Sarı) düşük risk kategorisine (Mavi) geçecek. Böylece düşük riskli il sayısı 65'e ulaşacak.

Bingöl, Bayburt, Muş ve Batman gibi yüksek riskli il (Turuncu) kategorisindeki 4 il ise yüzde 65 aşılanma oranına ulaşarak orta risk (Sarı) kategorisine geçecek.

SADECE 5 İL KALACAK

Türkiye'de yüksek risk kategorisinde yalnızca 5 il (Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Gümüşhane) kalmış olacak. Sağlık Bakanlığı'nın yaygın ve hızlı aşı kampanyasıyla birlikte eylül sonuna kadar yüksek risk kategorisindeki 5 ilin de aşılama oranları yüzde 65'in üzerine çıkacak ve Türkiye'de yüksek risk kategorisinde hiçbir il kalmayacak.

Aşılamada 1. etabı başarıyla bitirdiklerini söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Ancak Delta varyantında 1 doz aşılama yeterince korumuyor. Hedefimiz virüse karşı tam doz aşılı olmak. Nüfusumuzun yüzde 70'i çift doz aşısını olursa yüksek koruyuculuk elde edilir. İlk doz aşısını yaptıran vatandaşlarımızın aksatmadan 2. aşılarını da yaptırmalarını öneriyoruz. Bazı illerimizde aşı oranlarının yüzde 75'i geçtiğini görüyoruz. Bu illerimizde yaşayan ve aşı olmayan vatandaşlarımızın da, 'Nasılsa yaşadığım il yüksek oranda aşılandı bana bir şey olmaz' şeklinde düşünmemesi gerekiyor. Çünkü aşılanma verileri şu an için 18 yaş üstünü dâhil ediyor. Yüzde 70 aşılamanın tüm toplumda olması gerekiyor" dedi.

'TÜRK GİBİ DEVAM ETTİRELİM'

Odabaş, "Aşı üretmediği halde dünyada en yüksek aşılama oranına sahip 5'inci ülkeyiz. Bu süreçte Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler aşı tedariki konusunda sorun yaşarken Türkiye bu sorunu çözdü. Şimdi 2. doz aşılarımızı da ihmal etmeden olalım. İlk aşılama etabını başarıyla geçtik 2. etabı da başarıyla sürdürelim. Türk gibi başladık Türk gibi devam ettirelim" diye konuştu.

Bırak Çelik - Sabah