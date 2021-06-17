Aşılamada rekor üstüne rekor: 1,5 milyon doz aşı yapıldı

Bakan Koca, Twitter hesabından, koronavirüsle mücadele sürdülen aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Koca, "Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin" dedi.























