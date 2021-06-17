Türkiye Aşılamada rekor üstüne rekor: 1,5 milyon doz aşı yapıldı

Aşılamada rekor üstüne rekor: 1,5 milyon doz aşı yapıldı

Türkiye

Aşılamada rekor üstüne rekor: 1,5 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca, "1,5 milyonuncu doz aşı 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Dünkü toplam sayı 1 milyon 416 bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek" dedi.

17 Haziran 2021, Perşembe 23:08 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından, koronavirüsle mücadele sürdülen aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Koca, "Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin" dedi.


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