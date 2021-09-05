Türkiye Aşılamada son dakika gelişmesi! 12 yaş ve üstüne aşı randevusu açıldı

Aşılamada son dakika gelişmesi! 12 yaş ve üstüne aşı randevusu açıldı

Türkiye

Aşılamada son dakika gelişmesi! 12 yaş ve üstüne aşı randevusu açıldı

Son dakika haberine göre, 12 yaş ve üstüne koronavirüs aşı randevuları sisteme tanımlandı.

05 Eylül 2021, Pazar 18:54 Son Güncelleme:
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Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama takvimi hızla ilerlerken, 12 yaş ve üstüne koronavirüs aşı randevuları sisteme tanımlandı.

"Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek. Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Öte yandan okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak. Ayrıca okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.

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