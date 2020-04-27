Asılsız corona paylaşımı yapan 402 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı, son 42 günde 6 bin 362 sosyal medya hesabının incelendiğini açıkladı. Bakanlık, asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımları yapan 402 kişinin yakalandığını açıkladı.
27 Nisan 2020, Pazartesi 13:42 Son Güncelleme:
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Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli tespit edildi, 402 kişi yakalandı" denildi.