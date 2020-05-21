Türkiye Asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan 510 şüpheli yakalandı

Asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan 510 şüpheli yakalandı

Türkiye

Asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan 510 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, "Sosyal medyada 65 günde, asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabı incelendi, 510 şüpheli yakalandı." açıklamasında bulundu.

21 Mayıs 2020, Perşembe 19:57 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığınca, 65 günde, asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımları yapan 510 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, son 65 günde provokatif yeni tip corona virüs (Kovid-19) paylaşımı yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabının incelendiği, tespit edilen 1105 şüpheliden 510'unun yakalandığı duyuruldu.

AA


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