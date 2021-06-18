Aşırı güneş ve havuz uçuğa neden olabilir

UÇUK NEDIR?

Uçuk, Herpes simplex virüsünün (HSV) deri yoluyla bulaşması sonucu gelişen viral bir enfeksiyondur. Uçuk çıkan deride tipik olarak grup halindeki kabarcıklar görülür. Herpes virüslerinin tip 1 ve 2 olmak üzere iki tipi bulunur. Herpes tip 1, başlıca dudak olmak üzere yüz bölgesinde uçuk oluşturur. Herpes tip 2 ise cinsel bölge uçuklarının büyük kısmından sorumludur. Dudakta çıkan uçuk enfeksiyonu herpes labialis, cinsel bölgedeki ise herpes genitalis olarak adlandırılır. Herpes labialis, her yaş grubunda görülmekle birlikte, herpes genitalis gençlik çağından itibaren erişkinlerde ortaya çıkar.

NASIL BULAŞIYOR?

Uçuk virüsüyle ilk kez, genellikle 1-5 yaş arasındaki çocukluk döneminde karşılaşılır. Virüsü taşıyan aile bireylerinden dokunma, öpme gibi direkt deri teması yoluyla veya ortak kullanılan eşyalarla çocuklara kolaylıkla uçuk bulaşabilir. Özellikle yaz aylarında, ortak kullanılan havuzların da virüsün bulaşmasında önemli rolü bulunuyor. Uçuk virüsü ile ilk kez karşılaşan bebek ve çocuklar, bağışıklık sistemleri henüz yetişkinler kadar gelişmediği için hastalığın ilk atağını ağız içinde aftlarla ve ateşli bir şekilde daha ağır geçirebiliyor.

HAYAT BOYU VÜCUTTA KALIYOR

Bir kez uçuk geçirildikten sonra, virüs sinir uçlarında herhangi bir belirti vermeden sessiz bir şekilde yerleşiyor. Aşırı güneş maruziyeti, soğuk, ateşli hastalıklar, ameliyatlar, korku ve aşırı stres gibi vücut direncinin düştüğü durumlarda tekrar ortaya çıkarak hayat boyunca yeniden tekrarlayan uçuk atakları oluşturabiliyor. Tekrarlayan uçuk atakları, sıklıkla dudak bölgesinde kaşıntı, hafif ağrı ve yanma-batma hisleriyle birlikte grup halindeki kabarcıklar şeklinde başlıyor. Bu kabarcıklar 3-5 gün içinde kabuklu yaralara dönüşüyor. Bazı çocuklarda el parmaklarında tekrarlayan uçuk atakları görülebiliyor. Bağışıklığı yeterince kuvvetli olan çocuklarda, uçuk çoğunlukla 1 hafta içinde kendiliğinden geçiyor. Fakat bağışıklığı zayıflamış çocuklarda uçuk şiddetli seyredebiliyor ve deri dışında göz ve beyin gibi organlarda da enfeksiyon oluşturabiliyor.

NASIL TEDAVI EDILIYOR?

Uçuk hastalığının erken döneminde başlanan antiviral özellikteki uçuk kremleri ile hastalığın yayılması ve belirtileri kontrol altına alınabiliyor. Hastalığın 3’üncü gününden sonra uçuk üzerine eklenebilen bakteriyel enfeksiyonların önlenmesi önemli. Çok Sık tekrarlayan uçuk sorununda, hastalığın ortaya çıkmasını baskılamak için sürekli olarak antiviral ilaç tedavisi kullanılabiliyor. Bağışıklığı çeşitli nedenlerle ileri derecede zayıflamış çocuklarda ise ağızdan ya da damar yoluyla antiviral tedavi alınması gerekli

UÇUĞUNUZ VARSA ÇOCUĞUNUZU ÖPMEYIN

❱❱ Uçuk hastalığı geçirenler, bebek ve çocuklara dokunup onları öpmemeli.

❱❱ Uçuk hastalığı geçirenlerle ortak eşyalar kullanılmamalı.

❱❱ Uçuk hastalığı geçirenler havuza girmemeli.

❱❱ Bebek ve çocuklar havuz yerine, daha güvenli olan denize girmeli.

❱❱ Bebek ve çocukların aşırı güneşe maruz kalmaları engellenmeli; güneşten koruyucu önlemler yeterince alınmalı.

❱❱ Çocuklarda kaygı ve stresi azaltmaya yönelik önlemler alınmalı.