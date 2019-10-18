Aşırı kilolu insanların akciğerlerinde yağ bulundu

Avustralyalı araştırmacılar 52 kişinin akciğer örneklerini analiz etti. Yapılan çalışmada yağ miktarının vücut kitle indeksi doğrultusunda arttığı tespit edildi.

Uzmanlar, araştırma bulgularının neden aşırı kilolu veya obez olmanın astım riskini arttırdığını açıklayabileceğini ifade ediyorlar.

Akciğer uzmanları, bu etkinin kilo kaybıyla tersine çevrilip çevrilemeyeceğini görmeyi umuyorlar.

Risk artıyor

Avrupa Solunum Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, bilim adamları araştırma için ölüm sonrası bağışlanan akciğer örneklerine baktılar.

On beşinde astım görülmedi ancak 21 tanesinde astım tespit edildi.

Bilim adamları, mikroskop altında akciğer numunelerinde ayrıntılı analiz yapmak için boyaları kullandı.

Araştırmacılar, vücut kitle indeksi yüksek olanların hava yolu duvarlarında çok daha fazla yağ dokusu tespit etti. Uzmanlar, yağ artışının solunum yollarının normal yapısını değiştirdiğini ve akciğerlerde iltihaplanmaya neden olduğunu ve aşırı kilolu ya da obez kişilerde astım riskinin arttığını açıklayabileceğini söylüyor.

Basınç ve iltihaba neden oluyor

Çalışmada yer alan Perth'deki Western Australia Üniversitesi'nden Dr. Peter Noble, “Aşırı kilolu veya obez olmak astım belirtileri veya daha kötü astım semptomlarıyla ilişkilendirildi. Araştırmacılar, bağlantının, akciğerler üzerindeki aşırı ağırlığın doğrudan baskısı veya aşırı kilo nedeniyle oluşan iltihaplanmadaki genel bir artışla açıklanabileceğini öne sürdü.” diye konuştu. Noble, “Hava yolu duvarlarında fazla yağ birikmesinin akciğerlerdeki iltihabı arttırdığı görülüyor” dedi.

Bulgu birçok açıdan önemli

Avrupa Solunum Derneği başkanı Prof Thierry Troosters şunları söyledi: “Bu, vücut ağırlığı ile solunum yolu hastalığı arasındaki ilişki üzerine önemli bir bulgu çünkü aşırı kilolu veya obez olmanın astımı olan insanlar için semptomları daha kötü hale getirebileceğini gösteriyor.”

(BBC)