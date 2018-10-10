Tepeleri ve dik toprakları ile bilinen Santorini'de eşekler araçların ulaşamadığı yerlerde insanların ulaşımına yardım ederek adanın sembollerinden olmuştu.

Fakat hayvan hakları dernekleri, turist ve obezite oranındaki artışlarla birlikte eşeklerin kötü derecede yaralandığını ve haftanın yedi günü barınaksız, dinlenmeden, susuz çalışıldıklarını iddia ederek tepki göstermişti.

Bunun üzerine Yunanistan Kalkınma ve Gıda Bakanlığı hayvanların sağlığını korumak amacıyla yeni kararlar aldı. Açıklamaya göre adalarda 100 kilodan ağır kişiler eşekleri kullanamayacak.

Karar tartışmalara neden olurken hayvan hakları dernekleri tarafından sevinçle karşılandı.



