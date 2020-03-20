Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada hayat durma noktasına geldi. Corona virüsün hızlı bir şekilde yayılması ve kontrol edilememesi nedeniyle uzmanlar sosyal mesafenin ve kişisel temizliğin önemine dikkat çekiyor. Uzmanlar özellikle kişisel temizlikte kullanılan el dezenfektanlarına karşı da uyarıyor. Su ve sabunun ulaşılamayacağı yerlerde dezenfektanların kullanılmasını ve abartılmaması gerektiğini söylüyor. Dermatoloji Uzman Dr. Ayfer Özkardeş, el dezenfektanlarının kullanımı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Su ve sabunun yerini hiçbir şey tutmaz

Derimizin üst tabakalarına yerleşen mikroorganizmaların yoğunluğu su ve sabun ile azaltılabilir. Bulaşma nedeniyle dışardan gelen mikroorganizmalar deride uzun süre yaşayıp çoğalamadığından el yıkama ile uzaklaştırılabilirler, ellerimizle nakil büyük oranda önlenebilir.

Su ve sabunun yerini hiçbir şey tutmaz, mümkünse el yıkama tercih edilmeli, değilse el dezenfektanları kullanılmalıdır. El dezenfektanları yalnızca su ve sabuna erişme imkanı olmayan durumlarda kullanılmalıdır.

Cilt kuruluğu ve egzamaya neden oluyor

El dezenfeksiyonu tam olarak el yıkamanın yerini almamalıdır. Enfekte olan ortamlarda, yeme içme ile ilgili ortamlarda antimikrobik etkinliği olan ajanlar kullanılmalıdır. Dezenfektanlarda yüksek derecede alkol veya kimyasal dezenfektanlar olduğu için cilt kuruluğu ve egzama gibi yan etkiler oluşabilmektedir. Nemlendirici özelliği olanlar tercih edilmeli ve eller nemlendirilmelidir.

Çocuklardan uzak tutun, alerjiye neden olabilir

Özellikle küçük çocukların ciltleri daha hassastır. Küçük çocukların mümkün olduğunca el dezenfektanlarını kullanmamaları gerekir. El dezenfektanlarının bir başka etkisi ise kimyasalların alerjilere sebep olabilmesidir. Kimyasal kokular içeren el dezenfektanları rahatsız edici olabilmekte ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir.

Aşırı koku içeren dezenfektanlar kullanılmamalı

Aşırı koku içeren dezenfektanlardan uzak durulmalıdır. El dezenfektanları kimyasal ve alkol içerdiği için yanıcı özelliğe sahiptir. Bu nedenle alevlerden uzak tutulmalıdır. Eller tamamen kuruyuncaya kadar yangına sebebiyet verebilecek malzemelerle temas edilmemelidir.

El dezenfektanları su ve sabuna ulaşılmadığı durumlarda mikrop ve bakterilere karşı hijyen sağlamak için kullanılabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken fındık tanesi kadar miktarda kullanılması ve kuruyana kadar hiçbir yere temas edilmemesidir. Sağlık problemleri oluşmaması için aşırı miktarda kullanmaktan kaçınılmalıdır.

El dezenfektanı kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Çocuğunuza vermeyin. Gerekirse eline çok az damlatıp hemen ellerini ovuşturmasını sağlayın ve koklamasına gözlerine yaklaştırmasına izin vermeyin.

Renksiz ve kokusuz olanları tercih edin.

Ellerde çatlak, açık yara, egzama gibi problemler varsa kullanmayın.

Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri tercih edin.

En az toksik madde içeren ürünü tercih edin.”

Betül Meral SARIİZ

Betul.sariiz@posta.com.tr

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