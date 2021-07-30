Dünya Aşırı sıcaklar nedeniyle açık havada çalışma yapılması yasaklandı

Aşırı sıcaklar nedeniyle açık havada çalışma yapılması yasaklandı

Dünya

Aşırı sıcaklar nedeniyle açık havada çalışma yapılması yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) aşırı sıcaklar nedeniyle 2 Ağustos- 30 Eylül tarihlerinde açık havada güneş altında 12.00-16.00 saatlerinde çalışma yapılması yasaklandı.

30 Temmuz 2021, Cuma 19:59 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, hava sıcaklığının 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde açık havada güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunması amacıyla çalışma saatlerini 07.00-12.00 ile 16.00-19.00 olarak belirledi. Bakanlık, söz konusu tarihlerde 12.00-16.00 saatlerinde güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.

AA

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