Aşırı sıcaklar nedeniyle açık havada çalışma yapılması yasaklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, hava sıcaklığının 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde açık havada güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunması amacıyla çalışma saatlerini 07.00-12.00 ile 16.00-19.00 olarak belirledi. Bakanlık, söz konusu tarihlerde 12.00-16.00 saatlerinde güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.

AA