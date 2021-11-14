Türkiye Aşısız olanlara sokağa çıkma yasağı getirecekler!

Aşısız olanlara sokağa çıkma yasağı getirecekler!

Türkiye

Aşısız olanlara sokağa çıkma yasağı getirecekler!

Avusturya’da koronavirüs aşısı yaptırmayanlara uygulanacak sokağa çıkma yasağı için pazartesiden itibaren yürürlüğe girecek.

14 Kasım 2021, Pazar 17:37 Son Güncelleme:
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Başbakan Alexander Schallenberg, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, salgınla mücadelede alınan yeni önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

Schallenberg, salgına ilişkin son verileri paylaştıktan sonra özellikle aşı yaptırmayanlarda hastalığın çok daha etkili olduğunu, hastalığı ağır geçiren ya da yoğun bakım hastalarının büyük çoğunluğunun aşı yaptırmayanlardan oluştuğunu ifade etti.

Pazartesiden itibaren 12 yaş üstü ve aşı yaptırmamış kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildiren Schallenberg, aşı yaptırmayanlara bir kez daha aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Schallenberg, aşılı bireylerle aşı yaptırmayanların aynı kategoride değerlendirilemeyeceğini belirterek, alınan önlemlerle aşı yaptırılmasının teşvik edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Söz konusu önlemlere uyulup uyulmadığının emniyet güçleri tarafından kontrol edileceğini vurgulayan Schallenberg, tedbirlere uymayanlara yönelik gerekli cezai işlemlerin yapılacağını söyledi.


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