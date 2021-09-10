Aşıya kimse ikna edemedi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Denizli'nin Çameli ilçesinde sağlık ekipleri ve yakınlarının ikna etmeye çalışmasına rağmen aşı olmayı reddeden Ramazan Kurtyemez koronavirüsten hayatını kaybetti.
10 Eylül 2021, Cuma 16:47 Son Güncelleme:
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Denizli'nin Çameli ilçesinde aşı olmayı kabul etmeyen Ramazan Kurtyemez (71), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Çameli'nin Kirazlıyayla Mahallesi'nde, evli ve 5 çocuk babası Ramazan Kurtyemez, sağlık ekipleri ve yakınlarının ikna etmeye çalışmasına rağmen Covid-19 aşısı olmayı reddetti. Geçen hafta rahatsızlanan ve yapılan testi pozitif çıkan Kurtyemez, bu sabah evinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ramazan Kurtyemez'in cenazesi, Kirazlıyayla Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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