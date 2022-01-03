'Aşıyı reddeden yoğun bakıma da alınmasın' tartışması!

Paris'te Pitié-Salpêtrière üniversite hastanesinden Prof. Andre Grimaldi, pazar günü Journal du dimanche gazetesinde 'Aşı olmayanlar da yoğun bakım tedavisi görmeme hakkını üstlenmeli mi?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Beşinci dalga ve son olarak Omicron kaynaklı altıncı dalgayla birlikte yoğun bakıma alınan hastaların seçimi, hangi hastanın daha öncelikli olduğu sorusunun yeniden gündeme geldiğini söyleyen Prof. Grimaldi, yoğun bakıma alınması gereken Covid-19 hastaları nedeniyle diğer acil olmayan operasyonların şimdiden ileri tarihlere ertelenmeye başladığını vurguladı.

ÖNCELİĞE GÖRE 'SIRALAMA'

Doktorların Hipokrat Yemini etmelerinin ahlaki değer yargılarının olmadığı anlamına gelmediğini belirten Prof. Grimaldi, bu değer yargısının doktorun hasta ile olan ilişkisini etkilememesi gerektiğini ancak bunun yoğun bakımda sadece bir boş yatağın kaldığı bir durumda, hastaları önceliğe göre 'sıralama' konusunu ortadan kaldırmadığına dikkat çekti.

"Hangi hastaya öncelik verilmeli?" diye soran Prof. Grimaldi, bunun özelde doktorların meslektaşlarıyla birlikte karar verecekleri bir konu olduğunu, ancak sivil toplum kuruluşları, seçilmişler, bağımsız etik komisyonları gibi toplumun tümü tarafından da tartışılması gerektiğinin altını çizdi.

YOĞUN BAKIM İÇİN ÖNCEDEN DİREKTİF YAZMALARI TAVSİYESİ

Prof. Grimaldi, bu yüzden "aşı olmayı reddeden tüm yetişkin bireylere, olası bir ağır Covid-19 hastalığı durumunda yoğun bakım tedavisi görmek isteyip istemedikleri konusunda, önceden yazılı bir direktif yazmaları yönünde tavsiyede bulunulması gerektiğini" düşünüyor.

"Özgür iradesiyle aşı olmayı reddeden bir kişi, aynı zamanda, (olası bir ağır Covid-19 durumunda) yoğun bakım tedavisi görmeme seçimini de üstlenmiş olmuyor mu?" diye soruyor, Prof. Grimaldi.

Prof. Grimaldi'nin kaleme aldığı yazı 15 meslektaşı tarafından imzalandı.

ÜÇÜNCÜ DOZU OLMAYANLAR AŞI KARTLARINI KULLANAMAYACAK

Koronavirüs salgınında beşinci dalgasını yaşayan Fransa'da 200 binin üzerine çıkan günlük vaka sayıları rekor kırıyor. Bu kapsamda önlemleri sıkılaştıran Fransız hükümeti, aşı kartının geçerliliğini koruması için tüm yetişkinlere üçüncü dozu zorunlu kıldı. İkinci dozun ardından belli bir süre içinde üçüncü dozu olmayanlar aşı kartlarını kullanamayacak.

Fransa'da tam aşılanmış olanların oranı 30 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yüzde 73 düzeyinde.

(Euronews)

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