Hem oyuncu kadrosu hem de sıra dışı konusuyla büyük beğeni toplayan Aşk 101’in 2. sezonu uzun süredir merakla bekleniyordu. Netflix’ten yapılan açıklama ile dizinin yayın tarih ve saati belli olurken, Aşk 101 2. Sezon oyuncuları da pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı…

AŞK 101 2.SEZON NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Orijinal Netflix dizisi olan Aşk 101’in yeni sezonunun 30 Eylül tarihine yayınlanacağı belirtilmişti. Pek çok dizi sever “Aşk 101 2. sezon saat kaçta yayınlanacak?” araştırması yaparken, dizinin yeni bölümleri günün ilk saatlerinden itibaren seyircinin karşısına çıktı.

AŞK 101 2. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Kubilay Aka – Kerem

Alina Boz – Eda

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Pınar Deniz – Burcu

Selahattin Paşalı – Osman

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Müfit Kayacan – Necdet

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Tuğba Ünsal – Işık

Bade İşçil - Eda

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1990 yıllarda Türkiye’de dışlanmış bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenlerinin okuldan gitmesine engel olabilmek için ne yapacaklarını düşünürler ve eğer öğretmenleri okuldan birine aşık olursa hem okulda hem de onlarla kalacağına karar verirler. Bunun için hemen kolları sıvarlar.

17 yaşındaki bu bir grup genç, öğretmenlerini aşık etmek için okula yeni gelen basketbol koçunu seçerler ve ellerinden gelen ne varsa yapmaya çalışırlar. Ancak onların bu çabaları, bir yandan aşkı keşfetme yolunda onlara yeni bir bakış açısı sunarken, sevginin zorla var edilemeyecek bir şey olduğunu ve birlikteyken güçlü olduklarını fark ederler.