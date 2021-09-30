Aşk 101 2.sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Aşk 101 2. sezon oyuncuları kimler?
Aşk 101 2. sezon için dizinin yayıncısı Netflix, 30 Eylül tarihini işaret etmişti. İlk sezonuyla büyük ilgi gören dizinin hayranları, belirtilen tarihin gelmesiyle “Aşk 101 2.sezon ne zaman saat kaçta yayınlanacak?” araştırması yapmaya başladı. İşte, Aşk 101 2. sezon oyuncuları, konusu ve yayın saati…
30 Eylül 2021, Perşembe 12:02 Son Güncelleme:
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Hem oyuncu kadrosu hem de sıra dışı konusuyla büyük beğeni toplayan Aşk 101’in 2. sezonu uzun süredir merakla bekleniyordu. Netflix’ten yapılan açıklama ile dizinin yayın tarih ve saati belli olurken, Aşk 101 2. Sezon oyuncuları da pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı…
AŞK 101 2.SEZON NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Orijinal Netflix dizisi olan Aşk 101’in yeni sezonunun 30 Eylül tarihine yayınlanacağı belirtilmişti. Pek çok dizi sever “Aşk 101 2. sezon saat kaçta yayınlanacak?” araştırması yaparken, dizinin yeni bölümleri günün ilk saatlerinden itibaren seyircinin karşısına çıktı.
AŞK 101 2. SEZON OYUNCULARI KİMLER?
- Kubilay Aka – Kerem
- Alina Boz – Eda
- Kaan Urgancıoğlu – Kemal
- Pınar Deniz – Burcu
- Selahattin Paşalı – Osman
- Mert Yazıcıoğlu – Sinan
- Müfit Kayacan – Necdet
- İpek Filiz Yazıcı – Işık
- Tuğba Ünsal – Işık
- Bade İşçil - Eda
AŞK 101 KONUSU NEDİR?
1990 yıllarda Türkiye’de dışlanmış bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenlerinin okuldan gitmesine engel olabilmek için ne yapacaklarını düşünürler ve eğer öğretmenleri okuldan birine aşık olursa hem okulda hem de onlarla kalacağına karar verirler. Bunun için hemen kolları sıvarlar.
17 yaşındaki bu bir grup genç, öğretmenlerini aşık etmek için okula yeni gelen basketbol koçunu seçerler ve ellerinden gelen ne varsa yapmaya çalışırlar. Ancak onların bu çabaları, bir yandan aşkı keşfetme yolunda onlara yeni bir bakış açısı sunarken, sevginin zorla var edilemeyecek bir şey olduğunu ve birlikteyken güçlü olduklarını fark ederler.