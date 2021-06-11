Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 ikinci sezon için geri sayım sürüyor
Yayınlandığı ilk günden itibaren adından söz ettirmeyi başaran AŞK 101’in yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Ücretli dizi ve film izleme platformu Netflix yayınlanan Aşk 101’in ikinci sezonu için geri sayım devam ediyor.
11 Haziran 2021, Cuma 16:16 Son Güncelleme:
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Bir gençlik dizisi olan Aşk 101’in ilk sezonu Netflix’te uzun süre en çok izlenen diziler arasında yer almıştı. Dizinin ikinci sezon çekimlerinin 2020 yılı içinde başlandığı haberi AŞK 101 hayranları tarafından sevinçle karşılanmıştı. Şimdi ise gözler yeni sezonun başlayacağı tarihe çevrildi…
AŞK 101 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Aşk 101 dizisinin 2. Sezon çekimlerine 2020 Temmuz ayında başlanmıştı. Alınan bilgilere Aşk 101’in yeni sezon çekimleri tamamlandı ancak ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama yapılmadı.
AŞK 101’İN KONUSU NEDİR?
Aşk 101’dizisinde, Türkiye'de 1990’lı yıllarda dışlanmış bir grup genç, yanlarından ayrılmalarını istemedikleri çok sevdikleri öğretmenlerini birine âşık etmek için kafa kafaya verir. 17 yaşında bir grup asi genç olan dizinin karakterleri, en sevdikleri öğretmenlerinin okuldan ayrılmasını istemez, çünkü okula gelme sebepleri yine aynı öğretmendir.
1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.
AŞK 101’İN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI KİMLER?
- Kerem: Kubilay Aka
- Eda: Alina Boz
- Işık: İpek Filiz Yazıcı
- Osman: Selahattin Paşalı
- Sinan: Mert Yazıcıoğlu
- Burcu: Pınar Deniz
- Kemal: Kaan Urgancıoğlu
- Tuncay: Ali İl
- Necdet: Müfit Kayacan
- Işık’ın 30’lu yaşları: Bade İşçil
- Eda’nın 30’lu yaşları: Tuba Ünsal
- Aynur: Selen Domaç
- Refik Hoca: Sekvan Serinkaya
- Tarhan Karagöz
- İdil Arkut
- Merve Akkaya
- Feri Güler
- Fahri Öztezcan