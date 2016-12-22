Aşk acısına iyi gelir: Kakaolu ıslak kek

Kaç kişilik: 10 dilim

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika



Kek kalıbını yağlamak için: 1 yemek kaşığıtereyağı

Püf noktası:

Pişirme önerisi:

Nasıl yapılır?

Servis önerisi:

Var mı göz göz olmuş kabarcıkları arasından sosunu içine çeken kakaolu ıslak kek gibisi? Sessiz kaldınız değil mi? Çocukluğumuzdan beri severek tükettiğimiz kakaolu ıslak kek, yapımında ayrılan sıvı kek harcının yarattığı akışkan kıvamdan dolayı farklı ve leziz bir deneyim yaşatırken aşk acısı başta olmak üzere her türlü acıya iyi geliyor. Kakaolu ıslak tarifinde hemen hemen her evde ve el altında bulunan malzemeler yer alıyor.Kakaolu ıslak kek sevdiğinizi biliyoruz da tarifte yaptığınız bir değişiklik varsa onu merak ediyoruz biz. Dondurma ile mi servis ettiniz onu, yoksa sadece rendelenmiş Hindistan cevizi mi serptiniz üzerine?Yok ya daha son sözümüzü söylemeyelim. Demleyin çayları, misafirliğe geleceğiz elimizde keklerle.Kekinizin daha iyi kabarması için; kabartma tozunu elenmiş un ile birlikte 1- 2 damla limon suyu ilavesi ile ekleyebilirsiniz.Tadını seviyorsanız kek harcına portakal şekerlemesi ekleyebilirsiniz.-Yumurtalar ve toz şekeri, derin bir karıştırma kabında bir mikser yardımıyla toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.-Süt, ayçiçek yağı, kakao ve vanilyayı ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün. Hazırladığınız sıvı kek harcından büyük bir su bardağı ölçüsünde ayırın.-Kalan kek harcına, elenmiş un ve kabartma tozunu ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün.-Kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız kek karışımını içine aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.-Pişen ve 5 dakika kadar içini çeken keki, fırından alın. Bir bıçak ucu ya da kürdan yardımıyla kekin üzerine delikler açın.-Hazırladığınız sıvı kek karışımını azar azar ekleyip, kendi ısısı ile içine çekmesi için bekleyin.-Sosunu tamamen çeken kakaolu ıslak keki, dilimledikten sonra servis edin. Bu ıslak kek lezzetini sevdiklerinizle de paylaşın.-Arzuya göre fındık parçaları ya da rendelenmiş Hindistan cevizi ile birlikte servis edebilirsiniz.