Deren Talu ve Kerim Sabancı flört ediyor

Arzu-Ömer Sabancı’nın ortanca oğlu Hakan Sabancı geçen çarşamba Levent’teki gece kulübü Chicki Boom’daydı. Yurt dışından gelen misafirleri ile birlikteydi.

Defne Samyeli’nin Eren Talu’dan olan kızı Deren Talu da kulüpteydi. Dedikoducular ve tanımayanlar, ikilinin birlikte olduğunu konuşmaya başladı. Oysa alakası yok.

Aynı yaştalar

Doğrusunu benden öğrenin. Deren Talu’nun kalbini çalan Hakan Sabancı değil, adını şimdiye kadar dedikodulardan uzak tutmayı başaran kardeşi Kerim Sabancı. Zaten o gece Kerim Sabancı da kulüpteydi. Deren’in de içinde olduğu arkadaş grubu ile eğlendi. 2018’de University of Southern California Üniversitesi’nden mezun olan Kerim, Amerika’da çalışıyor. Deren gibi 23 yaşında.

Halil Kalmuk/ POSTA





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