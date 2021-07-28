Aşk bitti işe devam

Ersay Üner önceki akşam Alaçatı Port Mooi’de sahne aldı. Murat Boz, Murat Dalkılıç, Mustafa Aksakallı, Gökhan Türkmen gibi isimler de Ersay Üner’i dinlemeye gelmişti. Konuklar arasında eski sevgilisi Büşra Pekin ve arkadaşları da vardı. Ersay Üner “Güzel sahne oldu. Dostlarım da yalnız bırakmadı. Büşra ile de arkadaşlığımız baki” dedi. Büşra Pekin de “Ersay’la ortak bir şirketimiz var” açıklamasını yaptı.