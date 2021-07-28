Magazin Aşk bitti işe devam

Aşk bitti işe devam

Magazin

Aşk bitti işe devam

Alaçatı Port Mooi’de sahne alan Ersay Üner'i dinlemeye gelenler arasında eski sevgilisi Büşra Pekin ve arkadaşları da vardı. Hakan KIRARSLAN / POSTA

28 Temmuz 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Ersay Üner önceki akşam Alaçatı Port Mooi’de sahne aldı. Murat Boz, Murat Dalkılıç, Mustafa Aksakallı, Gökhan Türkmen gibi isimler de Ersay Üner’i dinlemeye gelmişti. Konuklar arasında eski sevgilisi Büşra Pekin ve arkadaşları da vardı. Ersay Üner “Güzel sahne oldu. Dostlarım da yalnız bırakmadı. Büşra ile de arkadaşlığımız baki” dedi. Büşra Pekin de “Ersay’la ortak bir şirketimiz var” açıklamasını yaptı.

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