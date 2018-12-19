'Aşk bu mu?' filmi gişede çakıldı!

Başrollerini Kubilay Aka ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı ‘Aşk Bu mu?’, gişenin ilk üç gününde sadece 12 bin 104 kişiyi salonlara çekebildi. Film ilk üç günde 178 bin 845 TL’lik hasılat elde edebildi.

FİLMİN KONUSU

'Aşk Bu mu?', hayatı boyunca mücadele etmek durumunda kalan Umut ile belli sıkıntılardan uzak bir hayatı olan Gülüm'ün hikâyesini anlatıyor.