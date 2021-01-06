Sevgiliye en güzel günaydın mesajı

Sabah uyandığınızda sevgilinize kuru kuru 'günaydın' demek istemiyorsanız en güzel, aşk dolu sevgiliye günaydın mesajı haberimizde.

Sevgiliye günaydın mesajı

Rüyalarımın sahibi sensin, uykumdan uyanınca adın yankılanır odamda, sabah güneşi usulca doğarken, bu mesajı yolluyorum sana günaydın hayatımın anlamı.

Uyanır uyanmaz gelirsin aklıma, bir güneşe bakarım birde duvardaki bana gülen fotoğrafına, benim için en güzel gün seninle uyandığım günlerdir sevgilim, günaydın sana.

Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.

Sen benim yıldızımsın, güneşim olduğun gibi, sen benim bitmeyen günlerimsin tıpkı bugün olduğu gibi, günaydın sevgilim günaydın benim en güzel günüm.

Günlerimde anlamlar gizli bakışların gibi, günlerimde heyecanlar gizli sana baktığımda kalbimin atışı gibi, günlerimde hep sen varsın sevgili, günaydınlar olsun sana..

Sensiz doğsa da güneş odama, biliyorum kalbimiz bir ayrı olsak da, şimdi yanında olamasam da, güneşe bak sana gülüyorum usulca, seviyorum seni günaydın sevgili.

Ellerimiz uzak olsa da birbirinden, gönüllerimiz bir, şuan gözlerine bakamasam da güneşin ışığı avutur beni sensizliğimde, günaydın biriciğim benim..

Günaydın Sevgilim Gün Aydınlık Seninle Günler Seninle Parlak Bugün ki Gibi Gün Seninle Güzel Sevgilim Günaydın…

Ellerimiz uzak olsa da birbirinden, gönüllerimiz bir, şuan gözlerine bakamasam da güneşin ışığı avutur beni sensizliğimde, günaydın biriciğim benim..

Günaydın Sevgilim Gün Aydınlık Seninle Günler Seninle Parlak Bugün ki Gibi Gün Seninle Güzel Sevgilim Günaydın…

Günler Seninle Başlar, Gözlerimi Açtığımda Yeni Bir Güne Seninle Uyanmanın Mutluluğunu yaşıyorum Sevgilim Günaydın..

Her Günüme Adını Yazdım Güneşimde Sen Olsun Yıldızımda Sensin Sevgilim Günaydınlar.

Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.

Günaydın yüreğime yağmur gibi yağan, gece mi yıldız yıldız bezeyen, karanlığımı dolunay gibi aydınlatan aşkım, günaydın…

Dünyanız mutIu hayaIIeriniz tatIı oIsun. GönIünüze huzur doIsun mutIuIukIar ömrünüzce, her şey gönIünüzce oIsun. Günaydın.

Günaydın yeni doğan masum tatlı güneşim… Günaydın kır çiçeğim… Günaydın gönlümü fetheden sevgilim. Günaydın..

Gözlerimi açtığım zaman senin güzelliğin benim aklımdan çıkmıyor aç gözlerini uyan aşkım sana en çok sevdiğin aşkından günaydın aşkım.

Dur gitme söylenmemiş sözler var suskun dudaklarımda çığlıklarımda hapsettiğim tomurcuk tomurcuk sevgilerim , çatlamaya hazır yeni baştan yaşanacak sevdalar, yüreğimde günaydınım…

Günaydın gecenin karanlığında yolunu kaybetmişlere yol gösteren kutup yıldızım seher vakti yapılan ve kabul olunan duam günaydın…

Günaydın; benim viran gönlümün sultanı, günaydın; dost bağımın gonca gülü, günaydın; süreyya yıldızım, günaydın: ay yüzlüm, günaydın; canımın cananı, günaydın…

Karanlık geçmiş silindi ömrümüzden ışıkla bakıyoruz artık geleceğimize günaydın sevgilim…

Şimdi yanımda olamasan da adınla başlıyorum yeni hayata, yüzünü görmesem de hayalinle yürüyorum adını yazdığım sokaklarda, günaydın sevgilim..

Her şey seninle başlar. Seninle bir her günüm seninle doğsun. Seninle batsın günaydın günümün en güzel varlığı.

Sensiz doğsa da güneş odama, biliyorum kalbimiz bir ayrı olsak ta, şimdi yanında olamasam da, güneşe bak sana gülüyorum usulca, seviyorum seni günaydın sevgili.

Başımı yastığa koyduğumda tek dileğim oluyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun sana biricik sevgilim.

Başımı yastığa koyduğumda tek dileğim oluyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun sana biricik sevgilim.

Benim güneşim, bana günaydın mesajı atınca doğuyor sevgilim.

Günaydın güneş gibisin ay gibi geceyi de gündüzü de aydınlatıyorsun ışık gibi parlıyorsun ışık yüzlüm.

Güzelliğin bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri. Bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim günaydın sevgilim.

Günler aydınlık zamanın huzurlu olsun günün aydın olsun günaydın olsun sana bir tanem…

Günlerimde anlamlar gizli bakışların gibi, günlerimde heyecanlar gizli sana baktığımda kalbimin atışı gibi, günlerimde hep sen varsın sevgili, günaydınlar olsun sana..

Sadece rüyalarımda değil, gözlerimde yaşatıyorum seni, gözlerimde olduğun için rüyalarımdasın sevgilim, günaydın..

Seninle hayat rüya gibi, seninle her şey güzel seninle siyahın anlamı var seninle beyazın saflığı var seninle bugünün güneşi var günaydın her şeyim..

Yaşanacak bütün senelerin üstünde adın, bütün günlerin üstünde ise gözlerin yazılı sevgilim günaydın olsun sana.

Her sabah uyandığımda yaşamaktan önce sen geliyorsun aklıma. Günaydın tatlım.

Sensiz günlerim karanlık, sensiz aldığım nefes yarım, sensiz güneşi görmeyen benim sevgilim, günaydın can özüm günün aydın olsun.

Bir günüm değil ömrüm ol, bugünüm değil yarınlarım ol bir tanem günaydın…

Günler günleri kovaladıkça, ben her defasında adınla uyanacağım bu hayata, seviyorum seni sakın unutma! Günaydın…

Kalbimi aydınlatanlara, güneş ışığı kadar parlak kalplere günaydınlar…

Bir sabahı bir de gözlerini özledim sevgilim, sensiz kaçıncı sabahım hatırlamaz oldu bedenim, dön artık sevgilim dön artık her şeyim sensiz başlayan güne, gün diyemem sevgilim. Günaydın her şeyim.

Sen günümün aydını, sımsıcak bakışlı, hayatımın tek anlamı, günaydın bir tanem…

Bir gün daha başlıyor hayatımda, kısa bir gecenin ardından merhaba diyorum hayata ve hayatıma, seviyorum seni günaydın hayatımın tek gerçeği..

Sensiz açılan gözlerim bugün seninle buluşmanın hasreti içinde bakıyor güne bugünde senin adınla nefes alıyorum sevgilim günaydın..

Günaydın sevgilim gün aydınlık seninle günler seninle parlak bugün ki gibi gün seninle güzel sevgilim günaydın…

Sevgiyi seninle, yaşamayı gözlerine, gülmeyi kalbine, sıcaklığını ellerine, gülüşün ise rüyalarımdaki meleğin ta kendisi günaydın sevgilim..

Günaydın her sabah hayatıma güneş gibi doğan aşkım, seni çok seviyorum.

Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.

Günaydın aşkım o kadar güzel bir gün olsun ki bugün, hiç bitmese dediğin ve bitmeye yakınken yarının özlemini çektiğin huzur sevgi aşk heyecan mutluluk ve sevinç dolu bir gün geçirmen dileğiyle…

Oysa ki tek isteğim, sana günaydın dediğimde yanımda uyuyor olmandı…Seni seviyorum günaydın.

Sensiz uyanmak istemez bedenim, sensiz nefes almak istemez hücrelerim ve sensiz yaşayamaz bu serserin, günaydın sevgilim

Her güzel şey mutlu biter ama sen bende hiç bitmeyeceksin bir tanem günaydın…

Sensiz her uyandığım sabah ölüm gibi gelir bana, hayalin gelince gözlerime o zaman cenneti yaşarım sensizliğimde günaydın sevgilim günüm aydın seninle..

Günaydın mutluluğumun sebebi olan huzurum Işığım Oldun, Umudum oldun, Yüreğim oldun Sevdam.! Senle Yaşarım senle gülerim senle ağlayıp senle ölürüm. Sevdam. Günaydın kalbimin parçası, Günaydın aşkların en güzeli. Her şeyim Seni Çok Seviyorum iyi ki benimlesin iyi ki varsın çiçeğim.

Bu sabah uyandığımda sıcak yatağımda oturup düşündüm ve hayatta tanıdığım insanlar içinde benim için en değerli, en özel, en güzel, en şeker insana bir günaydın mesajı yazmaya karar verdim işte o mesaj bu mesaj günaydın her şeyim

Halbuki geceleri sabah saatlerine kadar birbirimizden ayrılamaz, dolu dolu birbirimizi yaşar iken vakit nasılda çabuk geçer anlamazdık... Şimdi ise bir iyi geceler diyemiyoruz, denilse ne fark eder ki içi boş olduktan sonra. Şimdi bir günaydını senden esirgeyecek değilim o güzel anıların hatırına... Neyin bedelini ödüyorum bilemiyorum?! Bildiğim bir şey var ki sensiz geçen zamanı, zamandan saymıyorum. Günaydın canımı acıtan kadın...

Günaydın iyi sabahlar, O kadar güzel uyuyorsun ki, Sanki bulutlar üzerinde, Uyan sevgilim sabah oldu. Kalk ta kocana kahvaltı hazırla. Seni uyandırmak istemem, Elinden yemek çok güzel, Sen bir dahisin, Kahvaltımı rengarenk yapıyorsun, Yemesen de yanımda otur, Bırak çayımı ben koyarım, Sen bir tanem karşımda otur.

Sen benim ilk görüşte aşık olduğum , sen ağzından çıkan ilk kelimeye tutulduğum, sen gülüşüne bağlandığım , sen hayatım , sen mutluluğum , sen bu dünyadaki en değerli varlığım, ben senin aşkınla gözlerini açan , ben seninle ilk nefesini alan, ben seninle hayatın güzelliklerini gören Ben ömür boyu o kalpte yaşamak isteyen MELEĞİNİM TÜM dünyadaki en değerli, en yakışıklı, en güzel gözlü, kalbime hitap eden tek erkek günaydın :-*

Güzel gözlerini uykudan açtığında yanında olmak, saçlarını ellerimle taramak ve elini kalbimin üstüne bastırmak isterdim, kalbimin sana sevgiyle nasıl çarptığını hisset diye. Yürümeye kalktığında ayağın takılıp düşecekken seni tutmak ve bu sebeple sımsıkı sarılmak isterdim. Şimdi dua ediyorum, en kısa zamanda sevdiğim yanımda olsun diye. Son olarak en içten sevgimle güzel bir günaydın diyorum, günümüz güzel olsun.



