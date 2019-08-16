Eliz Sakuçoğlu ve Semih Ergun aşkı tam gaz devam ediyor!

Eliz Sakuçoğlu ve Semih Ergun aşkı tam gaz devam ediyor! Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu 2 aydır aşk yaşadığı DJ Semih Ergun ile eğlenceli ve romantik karelerini sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşıyor.