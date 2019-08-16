Eliz Sakuçoğlu ve Semih Ergun aşkı tam gaz devam ediyor!
Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu 2 aydır aşk yaşadığı DJ Semih Ergun ile eğlenceli ve romantik karelerini sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşıyor.
Oysaki Sakuçoğlu önceki sevgilisi, oyuncu Ekin Mert Daymaz ile olan fotoğraflarına yer vermiyordu.
Özel hayatı hakkında tek kelime etmek istemiyordu. Şimdi ''Semih bana çok iyi geldi, insanın ruh ikizini bulması harika'' diyor.
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