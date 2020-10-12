Beden Sağlığı Aşk hormonu oksitosin corona virüs tedavisi için potansiyel taşıyor

Aşk hormonu oksitosin corona virüs tedavisi için potansiyel taşıyor

Beden Sağlığı

Aşk hormonu oksitosin corona virüs tedavisi için potansiyel taşıyor

Aşk hormonu olarak bilinen oksitosinin, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) tedavisinde araştırılmaya değer olduğu bildirildi.

12 Ekim 2020, Pazartesi 01:29 Son Güncelleme:
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ABD'de Ohio Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Ali İmami ve meslektaşları, oksitosinle yakından bağlantılı ilaçlarla tedavi edilen genlerin özelliklerini analiz etmek için ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin verisini kullandı. Bilim insanları özellikle karbetosin isimli ilacın, Kovid-19 hastalarında sitokin fırtınasını tetikleyen yangılı göstergelerin azalan dışa vurumuna sahip genlerle benzer nitelikler taşıdığını gözlemledi. Karbetosinin imzası olarak da adlandırılan bu özelliklerinin, ilacın bağışıklık yanıtında önemli rol oynayan T-hücrelerinin faaliyetini harekete geçirebileceğine işaret ettiği belirtildi.

Enflamasyonu azalttığını ortaya koymuştu

Yanı sıra karbetosinin imzasının, Kovid-19 tedavisinde üzerinde çalışılan ve retrovirüslere karşı etkili olan lopinavir ile benzerlik gösterdiği vurgulandı.

Araştırmacılar, American Fizyoloji Derneği'nden yapılan basın açıklamasında, oksitosinin, Kovid-19 hastalarında sitokin fırtınasının tedavisinde potansiyele sahip olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Kovid-19'un en ciddi komplikasyonlarından birinin, vücudun kendi dokularına saldırdığı sitokin fırtınası olduğu ifade ediliyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, üremede, doğum sırasında ve sonrasında önemli rol oynayan oksitosinin, enflamasyonu azalttığını ortaya koymuştu.

Çalışmanın ayrıntıları "Physiological Genomics" dergisinde yayımlandı. 

AA


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