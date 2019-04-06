Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi final bölümü Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmişti. Peki, Aşk-ı Memnu dizisinin final bölümünün adı nedir? İşte detaylar…

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı dizi İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alıyor. Dizinin final bölümü ise Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir.

CEVAP

Veda

Kanal D'nin Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden ekrana uyarladığı 'Aşk-ı Memnu'nun final gecesi dev bir yardım organizasyonuna dönüştü. Kanal D, geliri Milliyet'in Baba Beni Okula Gönder kampanyasına bağışlanacak olan 700 kişilik dev bir organizasyon hazırladı. Dizinin final bölümü için Suada özel olarak dekore edilirken girişe dev harflerle 'Aşk-ı Memnu Veda' yazıldı.

AŞK-I MEMNU DİZİSİ KONUSU

Adnan, on bir yıl önce eşini kaybedince, sosyal hayattan uzaklaşıp köşküne çekilmiş, bütün ilgisini kızı Nihal ve oğlu Bülent’e vermiştir. Aile yadigâri emektarları, çocukların yarı Fransız dadısı ve hamiliğini yaptığı uzak akraba çocuğu Behlül ile İstanbul’un en önemli yalılarından birinde yaşayan Adnan Bey, yine İstanbul’un tanınmış ailelerinden Melih Bey takımından Firdevs Hanım’ın kızı Bihter’le yıllar sonra tekrar karşılaştıktan sonra, unuttuğu duyguları yeniden hatırlamaya, kış ortasında baharı filizlendirmeye başlar.

Firdevs Hanım çok hırslı bir kadındır. Kızlarıyla rekabet halindedir. Kocasının ani ölümü bile onu cemiyet hayatından uzaklaştıramamış, her önemli davetin en dikkat çekici yüzü olmaya devam etmiştir. Bihter babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesine kin duymakta ve Firdevs Hanım’ın kızı olarak anılmaktan büyük utanç duymaktadır.

Yalnızlığın ve hüznün içinde Adnan Bey’le karşılaştığında onun güvenli elini tutar ve yeni hayatına doğru yürümeye başlar. Öte yandan Firdevs Hanım için de Adnan Bey en cazip eş adayıdır. Onu elde etmeye çalışırken kızı Bihter’le yolları kesişir ve anne kız arasında yıllarca sürecek büyük bir çatışma başlar. Bihter, Adnan Bey’in köşkünde huzuru, güveni, mutluluğu ararken, tutkuyla tanışır. Behlül ve Bihter birbirlerine doğru sürüklenirler.

Yasak aşkları bu ailedeki herkesi ayrı ayrı etkileyecektir. Masumiyet, ihanet bulutlarıyla gölgelenir. Tutku ve aşk sadakati esir alır.







