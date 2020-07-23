Magazin Aşk-ı Memnu reytinglerde kaçıncı oldu?

Aşk-ı Memnu reytinglerde kaçıncı oldu?

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Aşk-ı Memnu reytinglerde kaçıncı oldu?

Dün akşam ekranları başına kilitlenen herkes, bir kez daha Behlül ve Bihter'in umutsuz aşkının sonuna tanıklık etti. Şimdiyse merak edilen tek bir şey var: Aşk-ı Memnu reytinglerde kaçıncı oldu?

23 Temmuz 2020, Perşembe 13:54 Son Güncelleme:
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22 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 22 Temmuz akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Fox Ana Haber, Sen Çal Kapımı kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte, 22 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları...

Total reyting sonuçları

  1. Sen Çal Kapımı
  2. MasterChef Türkiye
  3. Müge Anlı ile Tatlı Sert
  4. Sen Çal Kapımı (Özet)
  5. Aşk-ı Memnu



AB reyting sonuçları

  1. Sen Çal Kapımı
  2. MasterChef Türkiye
  3. Aşk-ı Memnu
  4. Fox Ana Haber
  5. Müge Anlı ile Tatlı Sert

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