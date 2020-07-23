Aşk-ı Memnu reytinglerde kaçıncı oldu?

22 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 22 Temmuz akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Fox Ana Haber, Sen Çal Kapımı kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte, 22 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları...

Total reyting sonuçları

Sen Çal Kapımı MasterChef Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert Sen Çal Kapımı (Özet) Aşk-ı Memnu









AB reyting sonuçları

Sen Çal Kapımı MasterChef Türkiye Aşk-ı Memnu Fox Ana Haber Müge Anlı ile Tatlı Sert