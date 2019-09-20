Aşk-ı Memnu'nun dokuz yıllık geleneği bozulmadı

Hilal Saral’ın yönettiği 79 bölümlük dizinin ilk bölümü 4 Eylül 2008’de yayınlandı. Yapım, 20 Haziran 2010’da final yaptı

20 Eylül 2019, Cuma 08:04
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Aşk-ı Memnu'nun dokuz yıllık geleneği bozulmadı

2010'dan beri her yaz Kanal D'de tekrar gösterilen ve her finaliyle Twitter'da gündem olan Aşk-ı Memnu için gelenek değişmedi.

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya’nın paylaştığı ‘Aşk-ı Memnu’nun finali dün Kanal D’de yayınlandı.

Dizi yine gün boyu TT listesinin ilk sıralarında yer aldı.

'AŞK-I MEMNU REKORLARI'

  • 9 yıldır tekrarları yayınlanıyor.
  • Her bölümü reyting rekoru kırıyor.
  • Yurtdışına en çok satılan ve en çok kazandıran yapım.
  • Yayınlandığı gün sosyal medyayı sallıyor.
  • 2010’dan bu yana final bölümü ‘en yüksek izlenme oranına’ ulaşıyor.
  • Gelmiş geçmiş en iyi yerli yapımlar’ arasında gösteriliyor.

Haberin fotoğrafları için tıklayın9 yıl sonra yine aynı hisle: "Beni beni, Bihter'ini!" (Aşk-ı Memnu Final)

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