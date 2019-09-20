2010'dan beri her yaz Kanal D'de tekrar gösterilen ve her finaliyle Twitter'da gündem olan Aşk-ı Memnu için gelenek değişmedi.

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya’nın paylaştığı ‘Aşk-ı Memnu’nun finali dün Kanal D’de yayınlandı.

Dizi yine gün boyu TT listesinin ilk sıralarında yer aldı.

'AŞK-I MEMNU REKORLARI'

9 yıldır tekrarları yayınlanıyor.

Her bölümü reyting rekoru kırıyor.

Yurtdışına en çok satılan ve en çok kazandıran yapım.

Yayınlandığı gün sosyal medyayı sallıyor.

2010’dan bu yana final bölümü ‘en yüksek izlenme oranına’ ulaşıyor.

Gelmiş geçmiş en iyi yerli yapımlar’ arasında gösteriliyor.

Haberin fotoğrafları için tıklayın 9 yıl sonra yine aynı hisle: "Beni beni, Bihter'ini!" (Aşk-ı Memnu Final)