Aşk-ı Memnu'nun dokuz yıllık geleneği bozulmadı
Hilal Saral’ın yönettiği 79 bölümlük dizinin ilk bölümü 4 Eylül 2008’de yayınlandı. Yapım, 20 Haziran 2010’da final yaptı
2010'dan beri her yaz Kanal D'de tekrar gösterilen ve her finaliyle Twitter'da gündem olan Aşk-ı Memnu için gelenek değişmedi.
Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya’nın paylaştığı ‘Aşk-ı Memnu’nun finali dün Kanal D’de yayınlandı.
Dizi yine gün boyu TT listesinin ilk sıralarında yer aldı.
'AŞK-I MEMNU REKORLARI'
- 9 yıldır tekrarları yayınlanıyor.
- Her bölümü reyting rekoru kırıyor.
- Yurtdışına en çok satılan ve en çok kazandıran yapım.
- Yayınlandığı gün sosyal medyayı sallıyor.
- 2010’dan bu yana final bölümü ‘en yüksek izlenme oranına’ ulaşıyor.
- Gelmiş geçmiş en iyi yerli yapımlar’ arasında gösteriliyor.
Haberin fotoğrafları için tıklayın9 yıl sonra yine aynı hisle: "Beni beni, Bihter'ini!" (Aşk-ı Memnu Final)