Aslı Turanlı'nın Yunan sevgilisi, aşkı için İstanbul'da
Aslı Turanlı kendisini görmek için gelen sevgilisi DJ Ilias Valeron'ı Boğaz'da gezdirdi
Ali KESER / POSTA
Adını Ata Demirer (48) ile yaşadığı üç haftalık ilişki ile duyuran Aslı Turanlı (26), haziranda kendinden 15 yaş büyük Yunan DJ Ilias Valeron ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.
Sevgiliye Boğaz turu
Aslı Turanlı kendisini görmek için İstanbul’a gelen sevgilisini önceki gün Boğaz’da gezdirdi.
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