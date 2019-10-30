Ali KESER / POSTA

Adını Ata Demirer (48) ile yaşadığı üç haftalık ilişki ile duyuran Aslı Turanlı (26), haziranda kendinden 15 yaş büyük Yunan DJ Ilias Valeron ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.

Sevgiliye Boğaz turu

Aslı Turanlı kendisini görmek için İstanbul’a gelen sevgilisini önceki gün Boğaz’da gezdirdi.

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