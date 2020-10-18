'Aşk kadını' huzurlarınızda

Endüstri mühendisi, ressam Alaz Sağlam, ‘Aşk Kadını’ adını verdiği şiir kitabını önceki gün Teşvikiye Galeri 44’te pandemi kurallarına uygun bir imza günüyle tanıttı. “Ben hiçbir zaman kalıplara bağlı kalmadım ve kendimi hiçbir kalıbın içine sokmadım” diyen Alaz Sağlam, kitabını “Şiirlerim ve resimlerim, hayatı kuralsız ve içlerinden geldiği gibi özgürce yaşayan Y ve X kuşakları tarafından çok beğeniliyor. Ben de kitabımı Y ile X kuşağının hayata bakış açılarına göre harmanlayıp Z kuşağının beğenisine sundum. Sekiz yaşında resim çizmeye ve şiir yazmaya başladım. 24 yıllık birikimlerimin sonucu ‘Aşk Kadını’ ortaya çıktı” sözleriyle anlattı.

DÖRDÜNCÜ MAĞAZALARINI AÇTILAR

1995’te Nurhan Karabacak’ın Nişantaşı’nda açtığı ‘Sırma’ adlı hediyelik eşya ve çeyiz mağazasını, geçtiğimiz yıllarda Rosella Karabacak ve Şirin Yalçın yenilemiş, adını da ‘Sırmaison’ olarak değiştirmişlerdi. Bu değişimden olumlu sonuç alan Rosella ile Şirin daha sonra biri Bursa’da diğeri Zorlu Center’da iki mağaza açmıştı. Rosella ile Şirin, dördüncü mağazalarını geçen gün İstinye Park’ta açtı. Başarılarını da pasta keserek kutladı.

ÜNLÜLER TABAK KIRMA YARIŞINA GİRDİ

Pandemi döneminde kapanan Cihangir’in meşhur Hazine’si önceki gece Tanisia Cihangir adıyla yeniden açıldı. Yeni nesil Türk meyhanesi ve Yunan tavernası konseptindeki mekanın sahibi, Jüpiter Grup’un patronu Tayfun Topal. Sirtaki yapıp tabak kırarak stres atabileceğiniz mekanın dekorasyonunda Yunan esintileri hakim. Cenk Eren ve Deniz Seki açılış gecesinde konuklar arasındaydı. Gaza gelen misafirler de birbirileriyle tabak kırma yarışına girdi. Benden duymuş olmayın ama Tayfun misafirlerinin kırması için 50 bin tane tabak yaptırmış.

MAVİ YOLCULUĞA VEDA ZAMANI

Türkiye’de mavi yolculuk nisanda başlar ve bu ay sonuna doğru biter. Sosyete, sanat ve iş dünyasının ünlüleri haziran, temmuz ve ağustos aylarında teknelerini denize indirir, mavi yolculuğun keyfini yaşar. Bu yazın neredeyse tamamını mavi yolculukta geçiren Bettina Hakko, sıkı dostu Serdar Gülgün, Begüm Khan, Serap Atakan ve kardeşi Urs Machler ile şu günlerde Ege ve Akdeniz’in muhteşem koylarında, yazın son tatillerini yapıyor.

AÇILIŞ ÖNCESİ SON TEST

Dirsekten tuz dökme hareketi ‘salt bae’ile tüm dünyanın tanıdığı Nusret Gökçe, meşhur Nusr-Et Steakhouse restoranının 16’ncı şubesini Nişantaşı’nda geçen yıl 50 milyon Euro’ya satın aldığı Park Hyatt İstanbul Maçka Palas’ın giriş katında önceki gece açtı. Mekanın açılışından bir gün önce Nusret, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer’i mekanda misafir edip kendi pişirdiği etleri, Baran Süzer’e elleriyle yedirdi.

KIZIL AİLESİ DETOKSA GİRDİ

Bursalı Kızıl Ailesi’ni sosyete ve iş dünyasında tanımayan yoktur. Hani şu meşhur Uludağ gazoz ve sodalarının sahibi. Her daim balık etli olan Levent ve Ömer Kızıl kardeşler, yıllardır fazla kilolarından kurtulmak için zayıflama ve detoks kamplarının kapılarını aşındırırlar. Yaza zinde ve fit giren Kızıl kardeşler, tatilin rehavetine kendilerini öyle kaptırmışlar ki, giden kilolar geri gelmiş. Ömer, eşi Aliki ve ağabeyi Levent, yeniden fit olabilmek için bu hafta Bodrum’da detoks ve zayıflama kampına girdiler.