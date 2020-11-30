Arzularımızı, isteklerimizi şekillendiren gezegen olan Venüs’ün ilişkilerimiz üzerinde çok büyük etkisi vardır. Her hafta Venüs’ü bir burçta anlattığımız yazı dizimizde bu hafta sırada Terazi burcu var. Venüs’ün Terazi burcunda olduğu tarih bilgilerini aşağıdaki adreste bulabilirsiniz. Rivayet bu ya; ışıltılar saçan bir midye kabuğu okyanusun açıklarından pırıltılar yayarak kıyıya yaklaşır. Kıyıya yaklaşan midye kabuğunu gören doğa perileri midye kabuğunu karşılarlar ve içinde uyur halde buldukları bu güzeller güzeli kızı karaya çıkarırlar. Karaya ayak basan uzun ve turuncu saçlı bu kızın yürüdüğü yerde çimenler yeşermekte, geçtiği yerlerde rengarenk ve kokulu çiçekler bitmektedir. Güzelliği karşısında herkesin büyülendiği ve iki beyaz güvercininin eşlik ettiği bu kız, onu gören insanların kalplerine sevgi ve aşk tohumları serpmekte, onlara neşe ve sevinç vermektedir. Sevgi, aşk ve güzelliğin tanrıçası Afrodit’in doğuşunu sembolize eden bu mit bize aşk’ın gezegeni Venüs’ün Terazi burcunda yerleşimine benzer özellikler yansıtmakta. Venüs Terazi burcunda, sevgi, aşk, uyum ve ilişkilerde romantik paylaşımların en ön planda tutulduğu ilişki ihtiyacını ifade eder. Venüs Terazi burcu kişisi için, karşılıklı uyum ve paylaşım bir ilişkinin olmazsa olmazı demektir. İlişkilere karşı doğal bir çekim hissederken, birlikteliklerinde paylaşımcı olmaya özen gösterecek ve aynı özeni karşısındaki kişiden de bekleyecektir.

Aşk özen ister!

Güzellik, hoşluk ve zerafet kişisel görünümlerinde özellikle dikkat ettikleri bir unsur olduğu kadar, Venüs Terazi kişisi için, ilişkiler de mutlaka karşılıklı hoşluklar ve karşılıklı zerafetli davranışlar barındırmalıdır. Alımlı, güzel ve çekici olduklarını hissetmek isteyen Venüs Terazi kişisi için, değerinin bilinmesi ve aynı zerafetli davranışlar ile kendisine karşılık verilmesi çok önemlidir.

Uyum ve ahenk arzusu çok yüksek olan Venüs Terazi kişisi içinde bulunduğu ilişkinin ahengini bozmaktan yana olmaz. Bir ilişki için de olmaya karşı duyduğu istek ve heves Venüs Terazi burcu yerleşiminde çok güçlü bir duygu halinde hissedilir. Bir ilişkiyi uzun süreli sürdürebilmek için özgür olma ayrıcalıklarını kaybetmeyi uzun süre göze alabilen Venüs Terazi burcu kişisi, bu sebeple, fazlasıyla şartların diğer kişinin lehine döndüğü ilişkilerde bile orta bir yol aramak ve dengeyi korumak yanlısı tavır alacaktır. Bir ilişkide, ihtiyacı olan denge ve uyumu uzun süre bulamamak ise onu yaralayan, kalbini kıran bir duygu halini alır. İhtiyacını hissettiği uyum ve ahengi yakalayabileceği yeni ilişkilere yönelebilecek olmasının ana sebebini ise her zaman için duygusal olarak aldığı bu yara oluşturacaktır. Hayatında sonsuza dek sürecek ahenk ve denge arayışı onu ilişkilerin içine çeken bir arayış halini alırken, Venüs Terazi burcunda olduğunda ister aşk ilişkileri olsun ister dost, arkadaş ya da herhangi bir ortaklık içeren ilişkiler olsun karşısındaki kişiye verdiği değer ve desteği hissettiren türde bağların oluşturulduğu bir ilişki tarzını da ortaya çıkarır. Venüs Terazi burcu yerleşiminde olduğunda kişinin bir ilişkiden beklediği en büyük hediye uyumdur. Uyum ve denge kurmak uğruna gerçek aşkı gözden kaçırmamaya çalışmak ya da huzur için huzurunu kaybetmeyi göze almak edinmesi gereken yaklaşımlar halini alabilir.

Haftanın günlerine göre baktığımızda:

30 Kasım Pazartesi

Bugün İkizler burcunda ve yöneticisi Merkür olan bir Ay Tutulması gerçekleşiyor. Tutulmanın etkilerini önümüzdeki 6 aylık sürece yayılmış şekliyle deneyimliyor olacağız. Gerek özel ilişkilerimiz gerek ortaklık ya da ticari ilişkilerimiz üzerinde yeniden şekillenen şartlar söz konusu olabilir. Karşılıklı olarak yapılacak olan anlaşmalar, sözleşmeler ve işbirliklerine dair konuların gündemimiz halini alabileceği bir süreç bekleyebiliriz. Bugün ve daha sonrası içinde olaylara tek taraflı bakmaktan uzak kalmak ve iki yönüyle de düşünmeye çalışmak yerinde olacaktır. Gerçekçi olmak ve sorumlulukları üzerimize alabilmek gücümüz önemli ve doğru kararlar almamıza yardım edecek.

1Aralık Salı

Amaçlarımızı ve varmak istediğimiz hedeflerimizi eğer doğru belirlemişsek harekete geçmek ya da başlangıcını yapmış olduğumuz işlerde hızımızı arttırmak için değerlendirebileceğimiz bugün cesaret ve girişimciliğimiz bize destek vermekte.

2 Aralık Çarşamba

Ailevi ya da duygusal sorunları çözmek, birbirimizi anlayabilmek ve ilişkilerimizi bir nevi yeniden şekillendirerek kuvvetlendirmek için yardımcı enerjiler var, birbirimizi anlamaya özen göstererek değerlendirebiliriz.

3 Aralık Perşembe

İçinde bulunduğumuz ilişkiler ve duygusal bağlarımızı güçlü olarak hissedeceğimiz bugün aynı zamanda kendimizi sevdiklerimiz, ailemiz ya da dostlarımız için de korumacı, kollamacı ve şefkatli tavırlar almaya yatkın hissedebileceğiz. İlişkilerimizde uyumu yakalamanın mümkün olduğu bugün aşırı savunmacı davranışlar geliştirmiyor olmaya dikkat.

4 Aralık Cuma

Ailevi ya da duygusal ilişkilerimize dair üstelenmemiz gereken mesuliyetleri yoğun olarak hissedebileceğimiz bir gün de olabiliriz. Bazı kısıtlanmalar ve zorluklar ile karşılaşmak mümkün. Olaylara yapıcı olarak yaklaşmak faydalı sonuçlar getirecektir. Akşam saatlerine doğru zamanları ortak fikirlerde uzlaşmak için değerlendirmekte daha fayda var.

5 Aralık Cumartesi

Arzularımızı ve isteklerimizi ifade edebilmemizi destekleyen enerjiler bugün artmakta. Kendimizi daha dışa dönük hissedebilir ve şimdiye kadar cesaret edemediğimiz başlangıçlar için günü değerlendirebiliriz.

6 Aralık Cumartesi

Şartları değiştirecek kararlar almak için uygun bir günde değiliz. Egosal davranışlara, her şeyi ben bilirimci tavırlar içine girmiyor olmaya dikkat etmek yerinde olur.