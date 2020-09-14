Aşk kapıyı iki kere çalar!

Bir ilişkiye başlamak her zaman kolayken, işin zor yanı o ilişkiyi sürdürebilmektir. Her ilişkinin kendine göre sorunları mutlaka olur. Önemli olan bu sorunların ilişkinin en temelini oluşturan aradaki sevgiye, aşka, bağlılığa zarar verecek, incitecek görünüme dönüşmesine izin vermemek.

Ömür boyu sürecek bir aşk ve ömür boyu sürecek bir beraberliğin kulağa ne kadar hoş geldiğini biliyorum. Belki bazı ilişkiler için bu mümkün olsa da bazıları için ise pek de mümkün olamıyor. Aşkı ilişkinin bitmesinden, ayrılığın kapıyı çalmasından koruyamıyoruz. Peki hiç mi yapacak bir şey yok dersek, var! Bir ilişkiyi yürütebilmenin bazı temel koşulları olduğunu unutmamak gerek. Bunların en başında ise, o ilişkinin içindeki karşılıklı dengeyi çok iyi kurabilmek geliyor.

Haftaya Mars ve Juno arasında kesinleşen karşıt açı ile başlıyoruz. Mars’ın Juno ile olan açıları her zaman için ilişkiler astrolojisinin en önemli göstergelerinden biridir. Venüs’ de ilişkilerimize dair bize bilgi veren bir diğer gezegen olarak ilişkiler astrolojisinde oldukça önemli. Bu yaz aylarında bir çoğumuz ilişkilerimize dair önemli gelişmeler içinde kendimizi bulduk. Temmuz ayı sonunda Mars ve Juno arasındaki karşıtlık kesinleştiği dönemde ilişkilerimizin yeni bir boyut kazanmaya başladığını fark etmiş olabiliriz.

Mars ve Juno bağlantıları kadın ve erkek olarak aramızdaki ilişkiyi 'ben' ve 'sen' ayrımından çıkarıp 'biz' haline getirmek ile bağlantılıdır. 'Biz' olabilen ilişkilerin en uzun ömürlü aşk ve en uzun ömürlü ilişkiler olduğunu biliyoruz. 'Biz' olmayı becerememiş olan ilişkiler ise en çabuk tükenen ve sona doğru giden ilişkileri oluşturur. Karşılıklı rollerde dengenin eşit sağlanması bir ilişkiyi sonsuza taşıyacak püf noktası halini alabiliyor. Retro (geri) hareketinde olan Mars’ın Juno ile ikinci kere karşıt açı yapması ilişkilerimizin bu hafta hayatımızda ön plana çıkacağını ve bazı sorunlar ve ilişkinin yeniden düzenlenmesi gereken durumlarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Bunu bir fırsata çevirebilir ve ilişkimizin ihtiyacı olan farkındalığı sağlayabiliriz.

Karşılıklı anlayış, sadakat, eşitlik ve saygı yönünde hakkımız olanı almadığımızı düşündüğümüz bir ilişkimiz varsa haklarımızı, eşitliğimizi, saygınlığımızı aradığımız bir hafta bizi bekliyor. İsteklerimizi ve taleplerimizi ortaya koyarken kendimize güven duygumuzun arttığını fark edebiliriz. İlişkimizin ihtiyacı olan değişimi gerçekleştirmek için karşılıklı konuşmalar yapmak, ortak bir noktada buluşmanın yollarını aramak ve geçmişin sorunlarını çözüme ulaştırabiliyor olmak mümkün.

Haftanın günlerine göre baktığımızda...