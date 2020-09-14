Aşk kapıyı iki kere çalar!
Kadın ya da erkek olarak her birimiz ilişkimizde rolümüzü ortaya koymak ve kendimizi diğer kişi ile tamamlamak aradığımız ya da arzu ettiğimiz duygusal mutluluğu sevgilimizde, eşimizde bulmak isteriz. Her sağlıklı ilişkinin temelini bu duygu oluşturur. // Dilara Efeoğlu
14 Eylül 2020, Pazartesi 08:26 Son Güncelleme:
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Bir ilişkiye başlamak her zaman kolayken, işin zor yanı o ilişkiyi sürdürebilmektir. Her ilişkinin kendine göre sorunları mutlaka olur. Önemli olan bu sorunların ilişkinin en temelini oluşturan aradaki sevgiye, aşka, bağlılığa zarar verecek, incitecek görünüme dönüşmesine izin vermemek.
Ömür boyu sürecek bir aşk ve ömür boyu sürecek bir beraberliğin kulağa ne kadar hoş geldiğini biliyorum. Belki bazı ilişkiler için bu mümkün olsa da bazıları için ise pek de mümkün olamıyor. Aşkı ilişkinin bitmesinden, ayrılığın kapıyı çalmasından koruyamıyoruz. Peki hiç mi yapacak bir şey yok dersek, var! Bir ilişkiyi yürütebilmenin bazı temel koşulları olduğunu unutmamak gerek. Bunların en başında ise, o ilişkinin içindeki karşılıklı dengeyi çok iyi kurabilmek geliyor.
Haftaya Mars ve Juno arasında kesinleşen karşıt açı ile başlıyoruz. Mars’ın Juno ile olan açıları her zaman için ilişkiler astrolojisinin en önemli göstergelerinden biridir. Venüs’ de ilişkilerimize dair bize bilgi veren bir diğer gezegen olarak ilişkiler astrolojisinde oldukça önemli. Bu yaz aylarında bir çoğumuz ilişkilerimize dair önemli gelişmeler içinde kendimizi bulduk. Temmuz ayı sonunda Mars ve Juno arasındaki karşıtlık kesinleştiği dönemde ilişkilerimizin yeni bir boyut kazanmaya başladığını fark etmiş olabiliriz.
Mars ve Juno bağlantıları kadın ve erkek olarak aramızdaki ilişkiyi 'ben' ve 'sen' ayrımından çıkarıp 'biz' haline getirmek ile bağlantılıdır. 'Biz' olabilen ilişkilerin en uzun ömürlü aşk ve en uzun ömürlü ilişkiler olduğunu biliyoruz. 'Biz' olmayı becerememiş olan ilişkiler ise en çabuk tükenen ve sona doğru giden ilişkileri oluşturur. Karşılıklı rollerde dengenin eşit sağlanması bir ilişkiyi sonsuza taşıyacak püf noktası halini alabiliyor. Retro (geri) hareketinde olan Mars’ın Juno ile ikinci kere karşıt açı yapması ilişkilerimizin bu hafta hayatımızda ön plana çıkacağını ve bazı sorunlar ve ilişkinin yeniden düzenlenmesi gereken durumlarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Bunu bir fırsata çevirebilir ve ilişkimizin ihtiyacı olan farkındalığı sağlayabiliriz.
Karşılıklı anlayış, sadakat, eşitlik ve saygı yönünde hakkımız olanı almadığımızı düşündüğümüz bir ilişkimiz varsa haklarımızı, eşitliğimizi, saygınlığımızı aradığımız bir hafta bizi bekliyor. İsteklerimizi ve taleplerimizi ortaya koyarken kendimize güven duygumuzun arttığını fark edebiliriz. İlişkimizin ihtiyacı olan değişimi gerçekleştirmek için karşılıklı konuşmalar yapmak, ortak bir noktada buluşmanın yollarını aramak ve geçmişin sorunlarını çözüme ulaştırabiliyor olmak mümkün.
Haftanın günlerine göre baktığımızda...
- 14 Eylül Pazartesi: Haftaya coşku dolu, kendimizi sevdiğimiz, hayata iyimser baktığımız bir enerjiyle başlıyoruz. Cesaretimizi ve özgüvenimizi özellikle ilişkilerimiz içinde ortaya koyarken aşırı talepkâr ve ego içeren davranışlarda bulunmadığımıza dikkat etmek önemi.
- 15 Eylül Salı: Kendimize duyduğumuz güveni ilişkilerimize olumlu yansıtabilmek adına fırsatlarla karşılaşabiliriz. Doğru ve samimi yaklaşımda bulunmak, yapıcı olmaya çalışmak, sorunları çözüp ilişkiyi güçlendirecektir.
- 16 Eylül Çarşamba: Venüs ve Mars arasında gerilimli açı özellikle ilişkilerimizde hareketlenme yaratabilir. Ani kararlardan mümkün olduğunca uzak kalmakta fayda var. Bir karar vermek gerekiyorsa etraflıca düşünmüş olmak önemli.
- 17 Eylül Perşembe: Bugün karşılıklı bir konuşma ya da karar vermek zorundaysak her şeyin akılla çözülemeyeceğini, duyguların bazen akıldan önde gelebileceğini unutmamakta fayda var. Amacımız ilişkimize sistemsel şekil vermenin dışında, aramızdaki sevgi ve aşk bağını da güçlendirmek olmalı.
- 18 Eylül Cuma: Bugün ihtiyacımız olan duygusal desteği ve işbirliğini çok rahat bulamayabiliriz. Çözmemiz gereken sorunlar bizi huzursuz edebilir. Orta nokta bulmakta zorlanabileceğiz. Üzerimize düşen sorumluklardan kaçamayacağımızı bilmekte fayda var.
- 19 Eylül Cumartesi: Karşılıklı ilişkilerimizde duygusal bir mücadele içine girebiliriz. Uyum ve denge arayışımızın yaratacağı ani çıkışlar, huzursuzluk, kararsızlık ve duygusal patlamalar tartışma oluşturabilir.
- 20 Eylül Pazar: Duygusal olarak kendimizi içimize kapamak yerine duyguları paylaşmayı deneyebiliriz. Paylaşılmayan duyguların ortaya çıkardığı ani öfke patlamaları, ani çıkışlar kırıcı olabilir. Bu yönden dikkatli olmak yerinde olur.