Aşk kazansın!

Merkür Retrosu

Geçen hafta retro hareketine başlayan Satürn’e bugün itibarıyla Merkür de katılıyor. Dün gece 24° İkizler burcunda durağan hareketine geçen Merkür, 24 Haziran’da 16° İkizler burcunda retrosunu sonlandıracak. Bu tarih aralığı başta iletişim, yazılı ve sözlü anlaşmalar, ticaret ve eğitimle ilgili konularda ertelemeler, gecikmeler yaşanması olasılığı yüzünden dikkat çekiyor. Geçen hafta Satürn retrosundan bahsederken tefekkür etmenin öneminden bahsetmiştim. Merkür retrosunun başlamasıyla tefekkür bence daha da önem kazandı. Yeni bir takım girişimlere başlamak yerine, hayatımızda öne çıkan konular üzerinde düşünüp geleceğe yönelik plan yaparak ve retro bitiminde hayata geçirmekle bu dönemden en iyi şekilde faydalanabiliriz.

İki İyicilin Mutluluk Dansı

Astrolojide en iyi, en pozitif, en şanslı etkileri olan iki gezegen Venüs ve Jüpiter’dir. İyiciller olarak tanımladığımız Venüs ve Jüpiter 4 Haziran günü bizlere harika bir enerji yayacaklar. Venüs’ün bir su burcu olan Yengeç burcuna 2 Haziran tarihinde geçmesiyle Aşk’a başlayan bu ikili şans ve güzellik sunmaya başlıyor. Jüpiter hali hazırda yine bir su burcu olan ve yönettiği Balık burcunda kuvvetli konumda ve tüm gücünü yüceldiği Yengeç burcundaki Venüs’e iletecek. 4 Haziran’da kesinleşecek üçgen açı ile bu iki iyicil bereket, şans, rahatlık, güzellik, bol dostluk ve bol aşk ile hayatlarımıza dokunacak.

Yeni Aşk Kapıda

Bu dönem, Venüs ilişkiler gezegeni olduğu için sosyal hayatımızı hareketlendirip romantik ilişkilere yelken açmamızı sağlayabilir. İlişkisi olmayanlar için yeni bir aşk kapıyı çalabilir. İlişkisi olanlar da bu güzel etkileşimden faydalanmaya ilişkilerini sağlamlaştırarak, besleyerek devam edebilirler. Venüs Yengeç burcunda sevgiyi beslemenin önemini bizlere hatırlatacak. Bunu sevdiklerimizle ilgilenerek, tatlı bir çift sözle, gönül alarak, el üstünde tutarak ve en önemlisi sevildiğini hissettirerek pekâlâ yapabiliriz. Romantik bir gün geçirmek için bu hafta sonunu değerlendirmeden geçmeyin derim.

Kadersel Etkiler

Tutulma döneminde olup da kadersel yönümüzden bahsetmeden bu yazıyı bitirmek olmaz. 26 Mayıs’ta 5° Yay burcunda deneyimlediğimiz Ay tutulmasının ardından, 19° İkizler burcunda deneyimleyeceğimiz bir Güneş tutulmasına doğru ilerliyoruz.

Tutulmalar Ay Düğümleri ile kontak kurulması ile oluştuğundan kadersel etkiler de barındırırlar. Eski dönem astrolog üstatları, tutulmaları zorlu dönemler olarak işaretlemişler ve tutulmalar zamanında yaşanacak olayların insanlığı etkileyeceği önemli eşikler olarak görmüşler. Gerçekten de öyle. Önümüzdeki 6 ay ile 1 yılı etkileyecek olayların tohumları atıldı ve atılmak üzere. Kişisel haritalarımızda İkizler-Yay hattının bulunduğu ev konuları, kadersel etkilerin hayatımızda hangi konular üzerinde yaşanabileceği konusunda ipucu verecektir. Etkileri ne kadar zorlu olursa olsun her zorluğun bir gelişme fırsatı sunduğunu da unutmayalım.

Sevgi sizlerle olsun, haftaya görüşmek üzere sevgili Posta okurları.