Aşk mağduru prens

İtalya’da soylu bir aileden gelen Prens Giacomo Bonanno di Linguaglossa (51) ile Belaruslu model Tanya Yaşenko (36), 2019’da bir davette tanıştı. Boşandığı eşi, çocuklarını da alıp ABD’ye yerleşen Prens, yalnızdı. Modele aşık oldu. Çiftin aşkı ülkenin magazin gündemini de çok sık meşgul etti. Çünkü Prens, sevgilisine Roma’da kirası 18 bin Euro olan ev tutmuş, 83 bin Euro’luk bir Mercedes hediye etmişti. Sevgilisi ile sık sık lüks tatile çıkıyorlardı. Prens sosyal medyada sevgilisiyle pozlarını paylaşıyordu.

1 MİLYON EURO HARCADI

Çift, iki yılın sonunda ayrıldı. Ancak bu sıradan bir ayrılık olmadı. Prens, Yaşenko’ya dava açtı. Eski sevgilisinin ‘mantıklı düşünme yetisi zayıf kişiler üzerinde fazla etkide bulunma’ suçunu işlediğini öne sürdü. Prens, ailesi dağılmış, terapi gören biri olarak tanıştığı Yaşenko’nun zayıf halinden faydalandığını, kendisini manipüle ettiğini ve servet avcılığı yaparak 1 milyon Euro’sunu harcadığını iddia ediyor. Dolandırıldığını söyleyen Prens’in davası kabul edilirse, verdiği hediyeleri geri almaya çalışacak.