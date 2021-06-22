Asıl mesleği inşaat mühendisliği olan İlhan Şen, adını Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Ozan Korfalı karakteriyle büyük bir kitleye duyurdu. Fox TV’de yayınlanan dizinin ilk bölümünün ardından İlhan Şen’in kaç yaşında ve nereli olduğuna ilişkin aramalar yoğunlaştı…

İLHAN ŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

19 Aralık 1987 tarihinde Bulgaristan dünyaya gelen İlhan Şen İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamladı. Lisans eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

2008’de katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finale çıktı fakat En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 senesinde ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi. Ardından Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi. Bir süre modellik yapan İlhan Şen, sonrasında oyunculuk eğitimi aldı. Şahin Tepesi adlı dizi oyunculuk kariyerine adım attığı proje oldu.

1.89 metre boyunda, 82 kilo ve Yay burcu olan İlhan Şen, Önceki dönemlerde ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Erman Façalı karakterine de hayat verdi.

OZAN KORFALI KARAKTERİ

Ozan, Esra'yı ilk kez gördüğünde henüz 8 yaşında olmasına rağmen hissettiği şeyin aşk olduğunu anlamıştır. Ozan, üniversiteyi bitirip işe girene kadar Esra'nın kendisinden haberdar olmadığını düşünmektedir. Fakat olaylar öyle gelişir ki, sonunda Esra ile evlenir. Hayalini kurduğu ve çok güvendiği projesi için gözünü budaktan esirgemez ancak bu sırada Esra'nın ondan beklentilerinin farkına varmaz ve sonunda boşanırlar. Ozan’ın hiçbir ümidi kalmadığını düşündüğü anda Çınar karşısına çıkar. Ozan yaşadıklarından dolayı sert bir mizaca sahip olsa da iyi niyetli, dürüst ve vicdanlı bir adamdır. İnsanlara inanmaya devam eder ve karşısındakinin içindeki iyi yönü görmeyi tercih eder. Pozitif düşünür, sorunları büyütmez ve panik yapmadan çözer. Oldukça yakışıklı olmasına rağmen kendini beğenmiş kimseye hor davranmaz. Ailesine düşkün biridir ve annesine çok şey borçlu olduğunu düşünmektedir. Onun için yapamayacağı şey yoktur. Kız kardeşi ile çok güzel bir ilişkisi vardır. Abi kardeş arkadaş gibidirler.