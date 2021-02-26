Bir diğer adıyla eğrelti otu olarak bilinen aşk merdiveni, doğada yetiştiği gibi salon bitkisi olarak da yetiştiriliyor. Peki, aşk merdiveni çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Aşk merdiveni çiçeği hikayesi nedir?

AŞK MERDİVENİ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Aşk merdivenini doğru yerde konumlandırıp, bakım işlemlerini uygun şekilde gerçekleştirirseniz kısa zamanda gürleşecek bitkinin için şimdiden daha büyük bir saksı düşünmeye başlayabilirsiniz.

Direkt güneş ışığı alan değil aydınlık ama dolaylı olarak gün ışığı alan yere saksıyı konumlandırmanız en uygun seçenektir.

Aşk merdiveni çoğu hava koşulunda yetişebilir ama iç mekan sıcaklığının ılık kalmasını sağlamak en iyisidir.

Rüzgarlı ve cereyan olan alanlarda bitki zorlanabilir ve çiçeğin yaprakları solabilir. Bu yüzden hava akımının sakin olduğu yerlere bitkiyi koymayı tercih edin.

Bitkinizin canlılığını koruması için yılda bir kere çiçekçilerden alabileceğiniz vitamin, mineral takviyelerinden kullanın.

Çiçeğin yapraklarının kolayca genişleyebilmesini sağlayın. Çevresinde çok yakınında duvar ve başka bitkiler bulunmaması iyi olacaktır.

Aşk merdiveni sulama aralığı mevsim sıcaklığına göre değişkenlik gösterir. Örneğin çok sıcak yaz aylarında her gün sulama gerekebilirken, soğuk kış döneminde haftada 1 sulama bile yeterli olabilmektedir.

Sulama zamanına karar vermek için bitkinizin toprağının kuruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Kaliteli ve oda sıcaklığındaki suyla sulama yapmanız faydalı olacaktır.

Sulama yaptıktan sonra saksı tabağında artan suyu düzenli olarak temizlemelisiniz. Bu su bitkinin zaten ihtiyaç duymayıp dışarı verdiği sudur.

Saksı başlangıç aşamasında ortalama 10 cm derinlikte ve yayvan olabilir. Bitkiniz büyüdükçe bir boy büyük saksıya aktarım yapabilirsiniz.

Saksı değişimi için havaların sıcak olduğu aylar uygundur.

Aşk merdiveni çiçeğinde ince saplarda çok sayıda yapraklar çıkar. Çiçeğin verdiği minik tohumlardan tekrar üretim yapmak ve aşk merdiveni çiçeği çoğaltma pek mümkün değildir.

Çoğaltma işlemi için bitkinizin dibindeki minik soğancıkları havanın güzel olduğu dönemlerde farklı bir saksıya ekerek çoğaltma işlemini yapabilirsiniz.



