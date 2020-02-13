Aşk pastası tarifi: Aşk pastası nasıl yapılır?

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Aşk pastası tarifi

Aşk pastası malzemeleri

3 tane yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 tane kabartma tozu

1 tane vanilya

yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası

2,5 su bardağı un

Aşk pastası içi için;

1 tane pasta kreması

süt

İstediğiniz kadar draje çikolata

1 tane muz

Aşk pastası yapılışı:

Karıştırma kabına yumurta ve şekeri ekleyin. Krema haline gelene kadar çırpın. Sıvı malzemeleri de ekleyip çırpmaya devam edin. Gıda boyası ve unu ekleyip kek hamuru haline getirin. Büyük boy kelepçeli kek kalıbına karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında tamamı pişine kadar bekleyin. Arada kürdanla pişip pişmediğini kontrol edin. 1 paket kremayı tarifine uygun şekilde hazırlayın. Kremadan 3 yemek kaşığı ayırın ve kalan kremanın içine muzla birlikte draje çikolataları ekleyin. Kek piştiğinde soğumaya bırakın ve bu sırada yağlı kağıda kalp şekli çizin. Soğuyan kekin üzerine şekli koyun ve kalıp şeklinde keki kesin. Artan fazla parçaları robotta parçalayın. Kalp şeklinde kesin keki enlemesine ortadan ikiye bölün. Kekin orta kısmına hazırladığınız muzlu, kremalı ve drajeli karışımı koyun. Üzerine böldüğünüz diğer kalp keki kapatın. Üzerine ayırdığınız kremayı sürüp robottan geçirdiğiniz kek kırıntılarını serpin. Ortalama 1 saat dinlendirip servis edin.