ABD’de Andy Johnson isimli pilotun kurduğu ‘Love Cloud’ (Aşk Bulutu) uçak kiralama şirketi, çiftlere hava oteli hizmeti veriyor. Romantik Çiftler 1600 metre yüksekte 45 dakika veya 1.5 saat vakit geçiriyor. 45 dakikalık sefer ücreti 995 dolar, daha uzun olan ise 1495 dolar. Tek seferde en fazla altı kişi uçabiliyor. Kemerler kalkıştan iki dakika sonra çözülüyor. Kabin ile kokpit birbirini görmüyor.

Pilot, sesleri duymamak için kulaklık takıyor. Aşk uçuşu fikrinin bir şaka olarak 2014’te başladığını söyleyen Johnson, bu işi pilot Anthony Blake ile yürütüyor. Johnson, ‘uçan halı deneyimi’ dediği bu işte tanık olduğu en ilginç olayları anlattı...

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Sefer yoğunluğu her yıl kasım ayında başlıyor, yaza kadar sürüyor.