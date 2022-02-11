Dünya Aşk pilotunuz konuşuyor: Hostes ve kaptan kılığında gelenler var

Aşk pilotunuz konuşuyor: Hostes ve kaptan kılığında gelenler var

Dünya

Aşk pilotunuz konuşuyor: Hostes ve kaptan kılığında gelenler var

ABD’de çiftlere özel düzenlenen aşk uçuşlarının pilotu tanık olduğu durumları anlattı: “Romantik çiftler dolunay olan günleri seçiyor. Hostes ve kaptan kılığında gelenler var.”

11 Şubat 2022, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD’de Andy Johnson isimli pilotun kurduğu ‘Love Cloud’ (Aşk Bulutu) uçak kiralama şirketi, çiftlere hava oteli hizmeti veriyor. Romantik Çiftler 1600 metre yüksekte 45 dakika veya 1.5 saat vakit geçiriyor. 45 dakikalık sefer ücreti 995 dolar, daha uzun olan ise 1495 dolar. Tek seferde en fazla altı kişi uçabiliyor. Kemerler kalkıştan iki dakika sonra çözülüyor. Kabin ile kokpit birbirini görmüyor.

Pilot, sesleri duymamak için kulaklık takıyor. Aşk uçuşu fikrinin bir şaka olarak 2014’te başladığını söyleyen Johnson, bu işi pilot Anthony Blake ile yürütüyor. Johnson, ‘uçan halı deneyimi’ dediği bu işte tanık olduğu en ilginç olayları anlattı...

İLİŞKİ KURTARICI

Sefer yoğunluğu her yıl kasım ayında başlıyor, yaza kadar sürüyor.

  • Kokpiti arayıp otopilota geçerek aralarına katılmamı isteyen çiftler çok oluyor.
  • Bir keresinde aldatıldığını öğrenip boşanma dilekçesi verirken tanışan bir kadın ile erkek, aşk uçuşu randevusunda buluşmuştu. Fotoğraflarını çekip eski eşlerine gönderdiler.
  • Güney Afrikalı bir çift, kaptan ve hostes kılığında gelmişti.
  • Eşek getirmek veya yalnız sevişmek için başvuranlar oldu. Telefon şakası sandım.
  • Birkaç kişi uçmak isteyenlerin çoğu Avrupa’dan gelenler oluyor.
  • Romantik çiftler dolunay olan günleri tercih ediyor.
  • Boşanma eşiğindeki çiftler bu deneyim sonrası evliliklerine bir şans daha veriyor.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
İndirimler aşka geldi
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İngiltere’den Rusya’yı kızdıracak hamle! Resmen yürürlüğe girdi