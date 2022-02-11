Aşk pilotunuz konuşuyor: Hostes ve kaptan kılığında gelenler var
ABD’de çiftlere özel düzenlenen aşk uçuşlarının pilotu tanık olduğu durumları anlattı: “Romantik çiftler dolunay olan günleri seçiyor. Hostes ve kaptan kılığında gelenler var.”
11 Şubat 2022, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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ABD’de Andy Johnson isimli pilotun kurduğu ‘Love Cloud’ (Aşk Bulutu) uçak kiralama şirketi, çiftlere hava oteli hizmeti veriyor. Romantik Çiftler 1600 metre yüksekte 45 dakika veya 1.5 saat vakit geçiriyor. 45 dakikalık sefer ücreti 995 dolar, daha uzun olan ise 1495 dolar. Tek seferde en fazla altı kişi uçabiliyor. Kemerler kalkıştan iki dakika sonra çözülüyor. Kabin ile kokpit birbirini görmüyor.
Pilot, sesleri duymamak için kulaklık takıyor. Aşk uçuşu fikrinin bir şaka olarak 2014’te başladığını söyleyen Johnson, bu işi pilot Anthony Blake ile yürütüyor. Johnson, ‘uçan halı deneyimi’ dediği bu işte tanık olduğu en ilginç olayları anlattı...
İLİŞKİ KURTARICI
Sefer yoğunluğu her yıl kasım ayında başlıyor, yaza kadar sürüyor.
- Kokpiti arayıp otopilota geçerek aralarına katılmamı isteyen çiftler çok oluyor.
- Bir keresinde aldatıldığını öğrenip boşanma dilekçesi verirken tanışan bir kadın ile erkek, aşk uçuşu randevusunda buluşmuştu. Fotoğraflarını çekip eski eşlerine gönderdiler.
- Güney Afrikalı bir çift, kaptan ve hostes kılığında gelmişti.
- Eşek getirmek veya yalnız sevişmek için başvuranlar oldu. Telefon şakası sandım.
- Birkaç kişi uçmak isteyenlerin çoğu Avrupa’dan gelenler oluyor.
- Romantik çiftler dolunay olan günleri tercih ediyor.
- Boşanma eşiğindeki çiftler bu deneyim sonrası evliliklerine bir şans daha veriyor.
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