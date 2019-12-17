Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisi Furkan Andıç ile aşk yaşamaya başlayan yakın arkadaşı Aybüke Pusat’ı Instagram hesabından silmiş, takibi bırakmıştı.

'Benim hiç alakam yok'

Önceki akşam menajeri Ayça Çinkitaş’ın doğum gününe katılan oyuncu, konuya dair sorular karşısında gerildi ve “Benim hiç alakam yok. Konuşmak istemiyorum” yanıtını verdi.

#olayıngeçmişi

Dilan Çiçek Deniz ile bir dönem aşk yaşayan Furkan Andıç’ın ‘Her Yerde Sen’ dizisinde birlikte oynadığı Aybüke Pusat ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine Dilan Çiçek ilk hamle olarak Deniz Aybüke Pusat’ı takipten çıkmıştı. Daha sonra Aybüke Pusat da eski dostunu takip etmekten vazgeçmişti. İkilinin bu hamlesi aşk dedikodularının doğru olduğunu göstermişti.

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