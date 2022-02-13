14 Şubat öncesinde yayımlanan Aşk Taktikleri filmi günün en çok konuşulan ve merak edilen filmi oldu. Daha önce Sefirin Kızı ve Sen Anlat Karadeniz gibi birçok sevilen diziyi yöneten Emre Kabakuşak’ın elinden çıkan Aşk Taktikleri’nde birbirine kaşı bildikleri tüm aşk taktiklerini kullanan Kerem ile Aslı’nın çekişmeli ve romantik hikayeleri anlatılıyor….

AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ HANGİ KANALDA?

Hafta sonunda sosyal medyanın en çok konuştuğu film haline gelen Aşk Taktikleri filmi, dijital platform Netflix’te yayınlanıyor. Romantik komedi kategorisinde yer alan film 1 saat 38 dakika sürüyor.

AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin başlangıç sahneleri İstanbul’da çekilirken, ilerleyen sahnelerin çekimi Kapadokya’da gerçekleştirildi.

AŞK TAKTİKLERİ’NİN KONUSU NE, KİMLER OYNUYOR?

Aşk Taktikleri filmi, renkli konusu ve başarılı oyuncularıyla büyük beğeni topladı. Başrolleri Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı filmde bir Kerem ile Aslı aşkı işleniyor. Ancak bu Kerem ile Aslı tarihteki aşıklardan biraz farklı çünkü her ikisi de aşkı taktik savaşı olarak görüyor…

Aslı moda dünyasının başarılı ismi ve blog yazarıdır. Aşka inanmaz ve erkeklerin her hareketinin nasıl başlayacağını ve biteceğini tahmin eder, tahminlerinde de yanılmaz. Blogunda yazılarıyla insanlarla görüşlerini paylaşır.

Kerem ise yakışıklı, karizmatik ve reklam dünyasının dahi çocuğu olarak bilinmektedir. Bariz bir bağlanma sorunu vardır ve kadınlara daima taktikleri aracılığıyla yaklaşır. Uslanmaz bir çapkındır.

Kerem ile Aslı bir gün bir mekânda karşılaşır, her ikisi de birbirinin ilgisini çeker ancak bunu karşı tarafa belli etmez. Taktiklerin konuşmaya başladığı bu karşılaşmanın devamı ise oldukça çekişmeli devam eder…