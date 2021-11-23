Aşk tesadüfleri sever! 21 yıl önceki o fotoğrafın mucizesi…

26 yaşındaki Cemre Uçaryılmaz ve Umut Metin, 2012’de lisede tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüştü. Cemre, ilişkileri devam ederken Umut’un aile albümlerini karıştırdığı sırada gördüğü fotoğrafa inanamadı. 2000’de henüz 5 yaşındayken Balıkesir’deki bir sirkte çekilmiş fotoğrafta Umut, babası ile bir maymunun yanında poz vermişti. O kareye tesadüfen Cemre ve anneannesi de girmişti.

KADERİMİZDE VARMIŞ

Umut Metin o anı POSTA’ya şöyle anlattı: “Cemre fotoğrafta önce anneannesini fark etti. ‘Anneannem niye bu fotoğrafta?’ derken kendisini de gördü. Cemre sirki hatırlamadığı için anneannesi Meliha Güler’i arayıp böyle bir sirke gidip gitmediklerini sordu ve gerçekten gittiklerini öğrendi. İnsanlar ‘Kaderinizde varmış’ diyerek tepki verdi, aşka olan inançları tazelendi.”

SAÇLARINI KAZITTI

Cemre-Umut aşkında tesadüflerin dışında mucizeler de var. Cemre, 2018’de sırtındaki tümör nedeniyle kanser tedavisi gördü. Bu süreçte 7 ameliyat, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı alan Cemre’nin yanında hep Umut vardı. Saçları dökülen Cemre’ye destek için el ele kuaföre giden, yan koltuğuna oturup onunla birlikte saçını kazıtan Umut o zaman da gazetelerde haber olmuştu.

ARALIKTA NİKAH VAR

Umut’un sevgisi sayesinde kanseri yendiğini söyleyen Cemre, ilginç olayı “Sizce ben 5 yaşımdayken gittiğim sirkte tesadüfen aynı kadraja girdiğim kişiyle dün nişanlanmış mıyımdır?” diye sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü. Bunun üzerine yüzlerce kişi tanımadıkları çocuklarla çekilmiş küçüklük karelerini paylaştı. Çift, gelecek ay dünya evine girecek.